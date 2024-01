Hogyan lehetünk úrrá a krónikus fáradtságon?

Természetes, hogy fizikai és szellemi nyomás hatására elfáradunk, és pihenésre, feltöltődésre van szükségünk. Ha azonban a különféle megerőltetések hosszabb ideig fennmaradnak, a fáradtságunk idültté válik, és ez határozza meg a mindennapi alapállapotunkat. Ilyenkor a csökkent terhelhetőség miatt ingerlékenyebbek, morcosabbak, türelmetlenebbek, kedvetlenebbek vagyunk, alig vonszoljuk magunkat, és azt érezzük, hogy bárhol, bármilyen helyzetben képesek lennénk elaludni.

Gyakran azonban mégis álmatlanságban szenvedünk vagy nyugtalanul alszunk, sápadtak és erőtlenek vagyunk, amikor felkelünk. Ilyenkor szokták javasolni, hogy pihenjünk, aludjuk ki magunkat. Ezek a dolgok valóban fontosak, a krónikus fáradtságnak azonban sokkal inkább lelki és szellemi oka van, mint fizikai, testi. Testünk gyorsabban regenerálódik, lelkünk és szellemünk töltekezése azonban hosszabb folyamat.

Fontos tudni, hogy ilyenkor az alapvető ásványi anyagok nagymértékben hiányozhatnak a szervezetünkből, ezek pótlása is sokat segíthet a közérzetünk javításán. Ilyen a magnézium, szelén, cink, mangán, kalcium, kálium. Emellett a legjobb, amit tehetünk, hogy próbáljuk megkeresni azt, ami ennyire kimerítően hatott ránk. A testi egészségünk nagyban függ a lelki és szellemi egészségünktől, ez fordítva is igaz. Ha megállunk, és lelassítjuk az időt, azaz próbáljuk megragadni a jelen pillanatot, és megpihenünk benne, megérkezünk a mostba. Észre fogjuk venni, hogy mennyire gyógyítóan és felüdítően hat ez ránk. Próbáljunk meg kapcsolatot teremteni magunkkal, Teremtőnkkel, szeretteinkkel. Legalább napi egy órában olyan dolgokat tegyünk, melyekben örömünket leljük. Legyünk minél többet oxigéndús levegőben, szellőztessünk, sétáljunk, vegyük körül magunkat természetes, meleg fénnyel (például gyertya lángja), különösen a zordabb téli hónapokban. Térjünk magunkba, imádkozzunk. Talán furcsán hangzik mindez, de az egészségünk nem csak a fizikai jóllét feltétele. Azt is mondhatnám, hogy leginkább a belső egyensúlyé.

A fáradtság jel lehet, hogy nem jó irányba haladunk, és olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek elveszik az erőnket. Ilyenkor a vitaminok szedése sem elég, céltalanok, motiválatlanok vagyunk. Ne vesszünk el a hétköznapok megszokott rutinjában, tudatosan keressük a csendet, ami közelebb visz a lelki és szellemi megtisztuláshoz. Méregtelenítsünk, ne csak a testünk, hanem a lelkünk szintjén is. Nem könnyű mindezt megtenni, de hatásos szer arra, hogy élettel telítve kezdjük az évet!

Forrás: Romkat.ro



Fotó: Pexels

Az írás eredetileg a Vasárnap című újság 2024/1-es számának Egészségsarok rovatában jelent meg.

Magyar Kurír