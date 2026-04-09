Húsvét alkalmából higiéniai termékekkel segítették az időseket Kovászna és Hargita megyében

A karácsonyi ünnepeket követően ismét higiéniai termékeket tartalmazó csomagokat osztott ki a Gyulafehérvári Caritas a Kovászna és Hargita megyében működő időscsoportjai számára. A cél a szépkorúak támogatása, személyes higiénés körülményeik javítása, valamint a szolidaritás és a figyelmesség kifejezése volt az ünnepek közeledtével.

Ezúttal is közel száz, a szükségletekhez igazított csomag talált gazdára. Az idősek örömmel és hálával fogadták az adományokat, ki-ki a maga módján köszönve meg a támogatást, és azt, hogy a húsvéti ünnepek előtti időszakban sem feledkeztek meg róluk. A kezdeményezés közelebb hozta egymáshoz a résztvevőket, és érezhetően javította lelkiállapotukat, megerősítve bennük, hogy fontosak, nincsenek egyedül.

A Fundația Regală Margareta a României és a Gyulafehérvári Caritas a program keretében összesen 13 350 lej értékben vásárolt higiéniai termékeket, amelyeket a Katolikus Egyház segélyszervezete három alkalommal osztott szét.

Forrás és fotó: Tibodi Ferenc/Gyulafehérvári Caritas

Magyar Kurír