Húsvét alkalmából higiéniai termékekkel segítették az időseket Kovászna és Hargita megyében

Külhoni – 2026. április 9., csütörtök | 9:00
Közel száz idős személyt támogattak higiéniai termékekkel Kovászna és Hargita megyében: a Gyulafehérvári Caritas és a Fundația Regală Margareta a României közös akciója keretében több mint 13 ezer lej (nagyjából 1 millió forint) értékű adományt osztott ki, mely nemcsak az egyedül élő idősek mindennapi szükségleteit enyhíti, hanem a törődés és az ünnepi odafigyelés üzenetét is közvetítette nekik.

A karácsonyi ünnepeket követően ismét higiéniai termékeket tartalmazó csomagokat osztott ki a Gyulafehérvári Caritas a Kovászna és Hargita megyében működő időscsoportjai számára. A cél a szépkorúak támogatása, személyes higiénés körülményeik javítása, valamint a szolidaritás és a figyelmesség kifejezése volt az ünnepek közeledtével.

Ezúttal is közel száz, a szükségletekhez igazított csomag talált gazdára. Az idősek örömmel és hálával fogadták az adományokat, ki-ki a maga módján köszönve meg a támogatást, és azt, hogy a húsvéti ünnepek előtti időszakban sem feledkeztek meg róluk. A kezdeményezés közelebb hozta egymáshoz a résztvevőket, és érezhetően javította lelkiállapotukat, megerősítve bennük, hogy fontosak, nincsenek egyedül.

A Fundația Regală Margareta a României és a Gyulafehérvári Caritas a program keretében összesen 13 350 lej értékben vásárolt higiéniai termékeket, amelyeket a Katolikus Egyház segélyszervezete három alkalommal osztott szét.

Forrás és fotó: Tibodi Ferenc/Gyulafehérvári Caritas

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

