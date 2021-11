Húsz évvel II. János Pál látogatása után örömmel fogadnák Kazahsztánban Ferenc pápát

„Hálásak vagyunk a kazahsztáni kormánynak, amiért meghívta Ferenc pápát a világ vallási vezetőinek következő kongresszusára (Congress of the leaders of world and traditional religions). Még nem tudjuk, hogy elfogadta-e a meghívást, de önmagában a lehetőség is lelkesedéssel tölt el minket: húsz évvel Szent II. János Pál pápa látogatása után örömmel fogadnánk Ferenc pápát, hogy bemutassuk neki a kazahsztáni katolikus közösséget. A körülmények is kedvezőek: sok közös van Ferenc pápa üzenete és a kongresszus értékei között. Azt is tudjuk, hogy Ferenc pápa sokszor ellátogat olyan periférikus közösségekhez, mint amilyen a miénk” – mondta el José Luis Mumbiela Sierra, a Szentháromságról nevezett almati egyházmegye püspöke, a kazahsztáni püspöki konferencia elnöke a Fides nemzetközi hírügynökségnek.

A kazahsztáni szenátus elnöke, Mäulen Äşimbaev október 6-án, a pápai audiencián hívta meg Ferenc pápát, hogy vegyen részt a következő kongresszuson, amelyet a kazah fővárosban, Nur-Szultanban tartanak meg 2022-ben. A szenátus elnöke megköszönte a Szentatyának, hogy a múltban is támogatta e kezdeményezést. Ferenc pápa – ahogyan arról Äşimbaev az audiencia után nyilatkozott – kiemelte a kongresszus fontosságát, és Kazahsztán szerepét a vallások közti párbeszédben.

A világ vallási vezetőinek első kongresszusát Nurszultan Abisuli Nazarbajev korábbi elnök hívta össze még 2003. szeptember 23–24-én Asztanában (Nur-Szultan korábbi neve). Az eseményen akkor tizenhét egyházi képviselő gyűlt össze, hogy megújítsák a vallási közösségek közti párbeszédet Közép-Ázsia szívében, mely 2001. szeptember 11-e után a vallási és etnikai konfliktusok epicentruma volt.

A kongresszus példájául – a szervezők nyilatkozata szerint – Szent II. János Pál pápa kezdeményezése, az assisi imanap a békéért szellemisége szolgált, amelyet a lengyel pápa 2002. január 24-én hirdetett meg, hogy megerősítse a vallás szerepét a népek közti párbeszédben.

A következő kongresszus célja, hogy résztvevői megvitassák a vallási vezetők szerepét az emberiség szociális és spirituális fejlődésében a világjárványt követő időszakban. Äşimbaev elnök szerint a vallási vezetők képesek hozzájárulni ahhoz, hogy megértsük a járvány leckéjét, és leküzdhessük a következményeit.

