Huszonegyedszer szervezték meg a sajtóapostolok országos találkozóját

A szombati napon Sümeghy Kata, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Sajtóosztályának munkatársa A közösségi média mint lehetőség címmel tartrott előadásában arra igyekezett választ adni, hogyan lehet jelen az Egyház a közösségi felületeken nagyobb és helyi szinten, és mit profitálhatunk ebből a jelenlétből. Kata rámutatott, közös vágyunk, hogy minél többen lássanak bennünket ezeken a felületeken, és azt mondják: „Ez nem is rossz!” Azonban a kilépés előtt meg kell határozni, hogy mi is a fő célunk: híradás, egyfajta spiritualitás közvetítése, közösségépítés, jó gyakorlatok bemutatása vagy szórakoztatás? Természetesen ezek nem zárják ki egymást, de tudnunk kell, milyen irányba indulunk el elsődlegesen. Az MKPK hivatalos felületei jelenleg elsősorban a híradásra koncentrálnak, de igyekeznek a többi felsorolt cél közül is minél többet megvalósítani.

A Magyar Katolikus Egyház 2022 pünkösdjén jelent meg a Facebookon, majd adventkor az Instagramon és a TikTokon. A közösségi médiában való jelenlét tapasztalata azt mutatja, hogy a napi evangéliumot örömmel keresik az emberek, és hogy a rövid videókkal operáló TikTokban van a legnagyobb potenciál. Hogy ezt mennyire nem használja ki a magyar egyház, a sajtóapostolok között végzett nem reprezentatív felmérés is jól mutatta. Míg a találkozó résztvevői zömmel fent vannak a Facebookon és páran az Instagramon, a TikTokon még a legfiatalabbak sem. Eközben az a videó, amely Bartholomaiosz pátriárka magyarországi látogatásáról szólt, éppen ezen a felületen ért el a legtöbb felhasználóhoz.

Sümeghy Kata pár ötlettel szolgált arra, hogy az online felületeken több érdeklődést, több embert érjünk el. Azt javasolta például, hogy tegyünk fel kérdéseket, kérjünk véleményt, válasszunk megfelelő képet, ösztönözzük cselekvésre a követőinket, válaszoljunk a hozzászólásokra, vigyünk humort a posztokba, gyártsunk minél több saját tartalmat.

A sajtóapostolok találkozója október 27-én, pénteken a Szent István-bazilikában vette kezdetét, ahol a templom, a kincstár és a panorámaterasz idegenvezetéssel történő megtekintése után az Őri Imre káplán által bemutatott szentmisén is részt vettek az ország minden tájáról, sőt a határon túlról is érkezett résztvevők. A mintegy kéttucatnyi sajtóapostol az este folyamán jobban megismerkedett egymás szolgálatával az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által működtetett D50 Kulturális Központ és Hotelben. A plébániai lap- és honlapszerkesztők mellett az Erdélyi Mária Rádiótól is érkeztek munkatársak.

Másnap, Sümeghy Kata előadását követően Szikora József főszerkesztő látta vendégül a sajtóapostolokat a Magyar Katolikus Rádióban, a résztvevők az élő adásba is belehallgathattak.

Szikora József – akit nemrég választottak meg újra a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének (MAKÚSZ) elnökének – a Katolikus Rádió küldetésnyilatkozatából kiindulva ismertette a jövőre huszadik születésnapját ünneplő médium működését. Rámutatott, hogy a rádió az Egyház társadalmi tanítását kívánja megmutatni a témák széles spektrumán, közszolgálati műsorstruktúrával. A Magyar Katolikus Rádió jelenleg 24 földfelszíni URH-frekvencián sugározza műsorát, a vételkörzetükben élők száma meghaladja a négymillió főt. Napi hallgatottságuk a legutóbbi mérés szerint 207 ezer fő.

Az ebédet követően a budavári Mátyás-templomot tekintették meg a sajtóapostolok, majd Kuzmányi István igazgató, főszerkesztő a Magyar Kurír és az Új Ember munkájával ismertette meg a szerkesztőket. A Magyar Kurír a Magyar Katolikus Egyház 1911 óta folyamatosan megjelenő lapja. Kiadója az MKPK által alapított Magyar Kurír Szerkesztősége és Kiadóhivatala, Közép-Európa legrégibb katolikus hírügynöksége. A katolikus nyomtatott sajtótermékek közül Európában az első, amelyik a Katolikus Egyház elhatározásából online felületre váltott 2005-ben. Napi látogatottsága 20 ezer fő.

Az Új Ember katolikus hetilap első száma a második világháború után, 1945. augusztus 9-én jelent meg. A jelenleg tizenkét oldalas újság a hétmillió hívet számláló Magyar Katolikus Egyház legfontosabb kommunikációs eszköze. A két orgánum mellett a Magyar Kurír adja ki a havonta megjelenő Adoremust, amely elsősorban a szentmiséken való értő részvételt segíti francia mintára. Emellett évente nagyjából tíz könyvet is kiadnak az Új Ember Kiadványok sorozatban.

Az előadás után a sajtóapostolok a terézvárosi Avilai Szent Teréz-templomban vettek részt vasárnap előesti szentmisén, amelyet Farkas Ferenc káplán mutatott be.

Vasárnap délelőtt a Magyar Kurír olvasószerkesztője, Székács István világított rá, milyen haszna (és kára) van az olvasószerkesztésnek akár egy profi, akár egy amatőr kiadvány esetében. Típushibákra mutatott rá, illetve egy-két hasznos oldalt is ajánlott, például az egyházi kifejezések helyesírásához összeállított útmutatót, vagy éppen a nyelvészek által szerkesztett e-nyelv.hu-t, amely az esetek többségében, 90-95 százalékos pontossággal segít egyes helyesírási kérdések eldöntésében.

A záróelőadást a Magyar Kurír és az Új Ember két fotósa, Merényi Zita és Lambert Attila tartották, akik – természetesen fényképekkel teletűzdelt – prezentációjukkal mutatták meg, mennyire fontos képekkel is illusztrálni anyagainkat, még ha olykor nagyon extrém körülmények között is kell ezeknek elkészülniük.

A találkozó beszélgetéseiből kiviláglott az az általános tendencia, hogy a korábban nyomtatott formában megjelent kiadványok internetes formára váltanak, legyen szó plébániai vagy éppen egyházmegyei lapról. Ugyanakkor az is elhangzott biztatólag, hogy „házilagos”, olcsóbb megoldásokkal a pénzhiány ellenére meg lehet oldani, hogy ha kisebb példányszámban is, de az internetet nem vagy csak kevéssé használó hívekhez nyomtatott formában is eljussanak ezek az orgánumok, nem is rossz minőségben.

Fotó: Ferencz Emese; nyitókép: Agonás Szonja

Agonás Szonja/Magyar Kurír