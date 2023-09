Bartholomaiosz pátriárka a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjaival találkozott

I. Bartholomaiosz a Pannonhalmi Főapátság meghívására érkezett hazánkba. A pátriárkát, aki az egyik főelőadója a szeptember 22-i pannonhalmi ökumenikus konferenciának, vasárnapig a bencés szerzetesközösség látja vendégül.

Szeptember 20-án kora délután érkezett meg Magyarországra, a Liszt Ferenc repülőtérre I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka. Itt Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát; Arsenios Kardamakis ausztriai metropolita, magyarországi és közép-európai exarcha és Dejcsics Konrád OSB, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója, a látogatás általános koordinátora; állami részről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint Emmanuil Apostolakis, Görögország budapesti nagykövete és Özkan Duman, a török nagykövetség első beosztott diplomatája fogadta.

Az egyházi vezető ezután továbbutazott a Pannonhalmi Főapátságba.

Pannonhalmán elsőként a szerzetesközösséggel, majd a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanulóival találkozott.

A diákoknak Bartholomaiosz pátriárka őszintén mesélt életéről, törekvéseiről és arról is, hogyan került közel a hithez. A fiatalságot nemcsak az Egyház jövőjének, hanem élő jelenének is nevezte. Baráti jótanácsként arra kérte a fiúkat, hogy szeressék a munkát, szeressenek dolgozni. Arra is buzdította őket, hogy becsüljék meg az időt és töltsék hasznosan. Majd az ókori görögök tanácsát ajánlotta figyelmükbe: „Semmit mértéktelenül!”

Arra is biztatta a diákokat, hogy minél több idegen nyelvet sajátítsanak el, és anyanyelvüket a legmagasabb szinten műveljék. Mint mondta, a munka világában annál több ajtó nyílik majd meg számukra, minél több nyelven beszélnek

A pátriárka nem érkezett üres kézzel a diákokhoz: a beszélgetés végén mindenkinek egy kis keresztet ajándékozott. Mint mondta: a keresztényeknek áldást hoz ez a kereszt, míg a nem keresztények emlékként őrizhetik meg a találkozásról.

*

Az ortodox egyházi vezető hat napot tölt a szerzetesközösség meghívására hazánkban. Látogatásának középpontjában kifejezetten az ökumenikus és vallásközi párbeszéd, illetve a béke építése áll. I. Bartholomaiosz pátriárka főelőadóként vesz részt a szeptember 22-i pannonhalmi ökumenikus konferencián.

A magyarul Bertalannak is nevezett egyházfő 1991 óta áll az Egyetemes Patriarchátus élén mint az ortodox egyházak között tiszteletbeli elsőbbséget élvező pátriárka.

I. Bartholomaiosz pátriárka legutóbb 2021 szeptemberében látogatott Magyarországra, amikor részt vett az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust lezáró szentmisén, az úgynevezett Statio Orbison is, amelyet Ferenc pápa mutatott be Budapesten, a Hősök terén. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon egyszerre volt jelen a nyugati és a keleti egyház vezetője.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Hirling Bálint

Magyar Kurír