Ibadan érseke a papokat is nyugalomra szólítja a vitatott nigériai elnökválasztás után

A február 25-i nigériai elnökválasztáson vereséget szenvedett két fő jelölt nem volt hajlandó elismerni Asiwaju Bola Tinubu győzelmét, és bejelentették, hogy a legfelsőbb bírósághoz fordulnak. Mind a Munkáspárt (LP) jelöltje, Peter Obi, mind a Népi Demokrata Párt (PDP) jelöltje, Atiku Abubakar nem fogadja el a megválasztott elnök győzelmét – aki a Progresszív Kongresszus (APC) párt jelöltjeként indult –, és kijelentették, hogy a szavazás eredményét meghamisították.

„Megnyertük a választásokat, és ezt be fogjuk bizonyítani a nigériaiaknak” – közölte Peter Obi, majd hozzátette, hogy minden törvényes és békés lehetőséget meg fognak ragadni mandátumuk érvényesítésére. Atiku Abubakar – aki a második helyen végzett a február 25-i szavazáson – úgy nyilatkozott, hogy „a manipulációk és csalások, amelyek ezeket a választásokat kísérték, példátlanok nemzetünk történetében”. Azt is megjegyezte, hogy „a választási bizottság sietsége az eredmények közzétételével a demokrácia megsértését jelenti”. Még a közösségi és a hagyományos médiában is folytatódnak a politikai viták, amelyeket a politikai és a civil társadalom képviselői, köztük néhány pap nyilatkozata is táplál.

A nyugalomra és az indulatokat nem szító megfogalmazásra szólított fel sajtónyilatkozatában Gabriel ’Leke Abegunrin, Ibadan érseke. „Úgy tűnik, egyházunk egyes papjai egyáltalán nem úgy viselkednek, mint a keresztények, hanem zűrzavart és megosztottságot szítanak. Kérem tehát a papokat, legyenek óvatosak; inkább bátorítsák népüket az együttélésre, Isten szeretetére és az imádságra. Ez nem a megosztás vagy az erőszakra való szítás ideje” – fogalmazott közleményében az érsek, amelyet személyesen olvasott fel a főegyházmegye közösségimédia-felületein közzétett videóban. Abegunrin érsek kiemelte, hogy Oyo államban békés volt a szavazás, és ezért köszönetet mondott az állampolgároknak. Hozzátette: imádkozik azért, hogy a március 11-i kormányzóválasztás ugyanolyan békés legyen.

„El kell kerülnünk mindent, ami tönkreteheti a társadalmat: a féltékenységet, a keserűséget, az önzést és minden más gonoszságot, amelyek gyengítenek bennünket – hangsúlyozta, végül pedig felszólította azokat, akik megnyerték a választásokat, és azokat is, akik a következő választásokon nyerni fognak, hogy szenteljék magukat az ország szolgálatának. – Biztosak vagyunk abban, hogy Istennel a mi oldalunkon az újonnan megválasztott vezetők követni fogják Isten akaratát. Imádkozom, hogy minden tevékenységünkben Isten arra használjon minket, hogy Nigériát békéssé, haladóvá és szentté tegye. Istennek semmi sem lehetetlen, csak a mi együttműködésünkre van szüksége” – zárta gondolatait az érsek.

