Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola alap-, mesterszakokat és egy különleges szakképzést is hirdet

„Ma pedagógusnak lenni más, mint korábban: rugalmas és kreatív feladat, igazi y–z generációs kihívás. Érdekes és érdemes, párját ritkítóan izgalmas és mozgalmas pálya” – mondta Gloviczki Zoltán, a pedagógusokat és segítő szakembereket képző Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. Az intézmény több pedagógusképzésén tavaly újabb rekordot döntött a jelentkezők és a felvettek száma, a 2026-os felvételin pedig már tizenkét alap-, négy mesterszakra és egy felsőoktatási szakképzésre várják a jelentkezőket.

Gloviczki Zoltán hozzátette: a 21. század elejét sokan az angol nyelvű VUCA betűszóval – változékonyság, bizonytalanság, összetettség és kételkedés – jellemzik, ami annyit egyértelműen jelez, hogy

a következő generációt a korábbinál sokkal nagyobb rugalmassággal, kreativitással kell az életre nevelni, mint az szüleik, nagyszüleik kiszámíthatóbb és tervezhetőbb világában szükséges volt.

„Ehhez pedig különlegesen felkészült és elhivatott pedagógusokra van szükségünk, akiknek munkája az egyes kisgyermekek számára éppoly nélkülözhetetlen, mint az egész társadalom számára” – emelte ki.

Értékteremtő képzésekre várják a jelentkezőket

A pedagóguspálya és a segítő szakmák iránt érdeklődőket várja az intézmény január 13-án a váci, január 15-én pedig a budapesti campusán tartott nyílt napon, ahol szintén feltehetik kérdéseiket. Az óvodapedagógusnak készülő hallgatók az Apor magyar és angol nyelvű képzése közül választhatnak, de német és roma/cigány nemzetiségi szakirány is indul. A tanító szakra felvételizők a magyar nyelvű képzés mellett a német és a roma/cigány nemzetiségi szakirányt is megjelölhetik, és várják a jelentkezőket a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint a szociálpedagógia BA-szakra is.

A főiskola idén is meghirdeti szociálpedagógia, mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő, valamint neveléstudomány mesterképzését, és az ősszel elindított hittanár-nevelőtanár MA-szakra is lehet jelentkezni. Az úgynevezett rövid ciklusú, négy féléves képzésre olyan felvételizőket várnak, akik pedagógusképzési területen legalább alapszakos diplomával rendelkeznek. A végzettek az iskolai, plébániai hitoktatásba kapcsolódhatnak be, valamint nevelőtanárként helyezkedhetnek el oktatási és szociális intézményekben.

Az érdeklődők jelentkezhetnek a tavaly elindított, Magyarországon egyedülálló felsőoktatási szakképzésre is. A négy féléves, társadalmi integráció nevű program egy sajátos feladatkörre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja által kidolgozott segítő munkára készítik fel a hallgatókat.

A szakok listáját az érdeklődők a főiskola honlapján és a felvi.hu-n találják meg; a jelentkezési határidő 2026. február 15.

Két campus, ösztöndíjak, kollégium

Az alap- és mesterképzéseket, valamint a felsőoktatási szakképzést állami ösztöndíjas és önköltséges, nappali és levelező formában is meghirdeti a főiskola. Többféle ösztöndíj-lehetőséget kínálnak hallgatóiknak, akik különböző mobilitási pályázattal, többek között az Erasmus+ programmal értékes külföldi tapasztalatot is szerezhetnek.

A távolabbról érkezőknek a Budapesttől 25 percre lévő váci campuson kollégiumi helyet is biztosítanak, de a főiskola modern, színvonalas budapesti campusán is több nappali és levelező képzést indít azoknak, akiket munkájuk vagy családjuk a fővároshoz köt.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A Váci Egyházmegye fenntartásában álló, pedagógus- és szociálpedagógus képzéssel, valamint a hitéletben segítőként dolgozók (kántorok, katekéták, lelkipásztori munkatársak) képzésével foglalkozó felsőoktatási intézmény, a Zsámbékon 1929-ben alapított tanítóképző szellemi és jogutódja. Alap- és mesterképzésein a hallgatók államilag elismert BA- és MA-diplomát szerezhetnek, de az intézmény a már diplomával rendelkezőket is számos szakirányú továbbképzéssel segíti. Székhelye Vác festői szépségű egyházi központjában, a székesegyház szomszédságában álló történelmi épület, emellett Budapesten egy modern, a mai elvárásoknak megfelelő campusszal is rendelkezik. A főiskola szakmai tevékenysége tudományos ismeretekre és nemzetközi kapcsolatokra épülő oktatási gyakorlat alapján, katolikus szellemben – így más vallású, gondolkodású jelentkezők felé is teljesen nyitottan – zajlik, és különös hangsúlyt fektetnek az atipikusan fejlődő gyermekekre fókuszáló és alternatív pedagógiai módszerekre.

Forrás és fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

