Idén is bemutatták a máriagyűdi passiót

„Hagyományos passió a miénk, az evangéliumra támaszkodva. Megjelenik benne Jézus jeruzsálemi bevonulása, a vita a farizeusokkal, az utolsó vacsora, ima az Olajfák hegyén, az elfogás, Kajafás palotája, az ostorozás Pilátusnál, a keresztút minden állomása, a keresztre feszítés és a feltámadás is” – nyilatkozta Máriagyűdön a plébániai közösség tagjai által előadott passióról Polgár Péterné, a kegyhely munkatársa.

2019-ben még 45 résztvevő közreműködésével mutatták be Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. Idén több mint 80 szereplője volt a máriagyűdi passiónak, ami tükrözi a közösség tagjainak lelkesedését. A főbb szereplők évről évre állandók: Kajafás, Pilátus, a farizeusok, az írástudók és Mária alakja.

A máriagyűdi passiók történetében az évek során azonban már a negyedik Jézus-szereplője volt a misztériumjátéknak Nádudvary Csongor, aki idén személyesítette meg a Megváltó alakját.

Cirenei Simon szerepében a kegyhely plébánosa, Keresztes Andor volt látható, aki nem húzott zsidó ruhát, hanem reverendában volt Jézus segítségére.

Minden szereplő a máriagyűdi templom közösséghez tartozik. Lehet, hogy máshol laknak, de templomba Máriagyűdre járnak.

Mindent, ami szükséges volt a passió megelevenítéséhez, a közösség és a plébánia készített el; minden jelmez, díszlet a közösség tulajdona. Sok-sok együtt végzett munkával készültek el, de közös volt a ruhák tervezése és varrása is.

További érdekesség, hogy a passió helyszínei között megjelenítették a korabeli piacot is, ahol találkozni lehetett az árusokkal és portékáikkal: volt köztük fazekas, kelmeárus, pék; a gyümölcskereskedő asztalát is elhelyezték a díszletek között, természetesen csak keleti gyümölcsökkel: narancs, banán, citrom, füge, datolya, olívaolaj, csicseriborsó kapott helyet rajta. Jeruzsálem kapujában pedig ott volt a pénzváltó is.

Forrás: Pécsi Egyházmegye



Fotó: Máriagyűdi Kegyhely Facebook-oldala



Magyar Kurír