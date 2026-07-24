Idén is Győrben tartották a Veszprémi Főegyházmegye családtáborát

A sokszínűen összeállított programok minden korosztály számára tartogattak élményeket.

A gyerekeket játékos foglalkozások, mesék, diavetítések és közösségi programok várták.

A családok együtt élhették át a sárkányhajózás örömét, múzeumlátogatáson vehettek részt, esténként pedig kötetlen beszélgetések, közös játékok és vidám közösségi alkalmak erősítették az egymás iránti bizalmat.

A közös szentmisék, a zsolozsma, az esti imák és a taizéi imaóra lelki keretet adtak a napoknak.

Meghívott előadóként Uzsalyné Pécsi Rita az emberi élet különböző szakaszairól, a családi kapcsolatok fejlődéséről és a hitből fakadó reményről beszélt. Az előadásokat házaspáros beszélgetések és kiscsoportos megosztások követték, melyek során a résztvevők saját életük tapasztalatait is megoszthatták egymással.

Nagy érdeklődés kísérte Pap Dorka előadását is, aki a digitális eszközök használatának kihívásairól szólt. A résztvevők gyakorlati tanácsokat kaptak arra vonatkozóan, miként segíthetik gyermekeiket abban, hogy a technológia valóban az ember javát szolgálja, miközben megőrzik a személyes kapcsolatok és a szabad játék pótolhatatlan értékét.

A tábor egyik kiemelkedő eseménye volt a szombati hálaadó szentmise, amelyet Udvardy György veszprémi érsek mutatott be.

A szombat esti kötetlen beszélgetés alkalmával a résztvevők személyesen is feltehették kérdéseiket a főpásztornak.

A családtábort évről évre gazdagítják a személyes találkozások. A közös étkezések, az esti beszélgetések, a gyermekek önfeledt játéka és a családok egymásra figyelése mind hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevők megerősödve térjenek haza.

Ezt fogalmazta meg egyik részt vevő édesanya is: „A családtábor számunkra nemcsak kikapcsolódás volt, hanem igazi lelki feltöltődés. Jó volt megtapasztalni, hogy mennyien járjuk ugyanazt az utat, ugyanazokkal a kérdésekkel és örömökkel. Hazafelé nemcsak élményekkel, hanem új barátságokkal, megerősített hittel és hálateli szívvel indultunk.”

A Veszprémi Főegyházmegye családtábora kétévente bizonyítja, hogy az együtt megélt hit, az egymásra figyelés és a családok közössége valódi erőforrás a mindennapokban.

Az együtt töltött napok nem csupán emlékként maradnak meg a résztvevők szívében, hanem olyan lelki útravalóként is, amely hosszú időre elkíséri őket családi és közösségi életükben.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír