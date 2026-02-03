Idén is megrendezte hagyományos bálját a Görögkatolikus Metropólia

A görögkatolikus bált 1992 óta szervezik meg Nyíregyházán, amely idén is a nyíregyházi püspökség munkatársainak áldozatos munkájával valósulhatott meg.

Ahogy máskor is, a metropólia mindhárom egyházmegyéjéből érkeztek a résztvevők a farsangi mulatságra: egyházközségek, intézmények, baráti társaságok mulattak együtt – a legkisebbektől az idősebbekig minden korosztály képviseltette magát.

A bál – batyus jellegének köszönhetően – nemcsak a szórakozásra, hanem a találkozásokra, beszélgetésekre és a házi készítésű ételek, italok kölcsönös megkóstolására is lehetőséget adott.

A program a hagyományokhoz híven vecsernyével kezdődött, amelyet Kocsis Fülöp érsek-metropolita vezetett, Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel együtt. A szertartás alatt a kispapok kórusa kántorizált.

A farsangi hangulathoz illeszkedve Kocsis Fülöp érsek egy humoros történettel is megszólította a jelenlévőket, melyen keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy még az álmaink is taníthatnak bennünket. Mint fogalmazott:

„Erővel nem lehet igazságra jutni, és ebben a világban hitben élni egyenértékű a vízen járással.”

Az evangélium szavaira utalva a főpásztor így bátorította a résztvevőket: „Aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog” (Jn 11,25). Krisztus tekintetébe nézve és az ő kezét fogva olyan dolgokra válunk képessé, amelyekre nélküle nem. Minden vecsernyében az Atya meghívását halljuk erre az együttlétre és az örök életre – hangsúlyozta a metropolita.

A vendéglátó Nyíregyházi Egyházmegye nevében Szocska Ábel püspök is köszöntötte a bálozókat.

Az est házigazdája Szikora Gábor volt.

A nyitótáncot a nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium tizenkettedikes osztálya mutatta be, majd pillanatok alatt megtelt a táncparkett. A programot táncház is színesítette, majd az est további részében az LK Beat zenekar gondoskodott a kiváló hangulatról.

Természetesen idén sem maradt el a hagyományos tombolasorsolás, amely elmaradhatatlan eleme minden báli rendezvénynek, s amelyen értékes ajándékok leltek gazdára a nagylelkű adományozók jóvoltából.

A metropóliai bál idén is emlékeztetett minket arra, hogy a személyes találkozásoknak, az együtt átélt örömnek és a közös ünneplésnek nem szabad elveszíteniük jelentőségüket. A jókedv, a nevetés és az egymás felé fordulás ma talán fontosabb, mint valaha, mert ezekből a pillanatokból is erőt meríthetünk a mindennapokhoz, amikor a farsangi időszakot követően az ünneplést a nagyböjt csendesebb, elmélyültebb ideje követi.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír