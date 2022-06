Idén is megrendezték a Cultura Nostra történelmi vetélkedőt

A XXI. Cultura Nostra Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedőre nevező középiskolások több fordulóban mérték össze tudásukat: elsőként egy feladatlapot kellett megoldaniuk, majd a továbbjutók egy pályamunkát nyújtottak be.

A június 2-i díjátadó ünnepségen jelenlévők a vetélkedő hagyományaihoz hűen egyetemi színvonalú előadásokat hallgathattak meg a témával kapcsolatban: Mészáros Kálmán, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársa II. Rákóczi Ferenc és az Egyház kapcsolatáról beszélt; Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatója a Rákóczi család felemelkedéséről tartott előadást.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát a verseny eredményhirdetésekor elmondta, hogy főapátként és a bencés iskolák fenntartójaként büszke arra, hogy a Rákóczi Szövetséggel együttműködve immár 2001 óta szervezi a Pannonhalmi Főapátság a Cultura Nostra vetélkedőt, amely a Kárpát-medencei magyar középiskolákat szólítja meg, és erősíti, valamint megújítja a köztük lévő kapcsolatokat. A történelmi vetélkedő módszeres tematikájával, a fiataloknak összeállított szakirodalommal hosszú évek óta ad súlypontokat, és a keresztény értékek mentén képes formálni a szemléletüket.

„A hazaszeretetnek, a haza megbecsülésének, a nemzeti identitástudatnak nem szólamszerű vagy ideologikus jelentőségét hangoztatja, hanem a maga konkrétságában próbálja elmélyíteni azt – fogalmazott a főapát. – II. Rákóczi Ferenc ma is példakép, hisz tisztalelkű, becsületes vezető volt, aki a hazáért, a szabadságért Isten vezetésével akart tenni.”

A díjátadón a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium történelemtanára összefoglalva értékelte a beérkezett pályaműveket. Cséfalvay Tamás szerint alapos és érdekes munkák születtek, amelyeket élvezetes volt olvasni. Mint mondta, láthatóan sokat foglalkoztak a fiatalok a témával, különféle szakirodalmakat és forrásokat kerestek, és kutatókat, régészeket is megkérdeztek. A pályaművek magas színvonalát Nagy Domonkos, a társszervező Rákóczi Szövetség szervezetfejlesztési és informatikai igazgatója is méltatta. Hozzátette, hogy szervezetük fontosnak tartja a magyar történelem, irodalom és kultúrtörténet hagyományainak őrzését, és a több mint húszéves múlttal rendelkező Cultura Nostra vetélkedő is ezt szolgálja.

A XXI. Cultura Nostra Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedő első helyezettje idén Dobri Dávid, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 11. osztályos diákja lett, aki a díjátadó után elmondta, hogy a vetélkedő megtanította arra, hogyan kell egy tudományos esszét megírni, kutatni és forrásmunkákat keresni. A versenyre történelemtanára, Forró Albert készítette fel, akinek rendkívül hálás a segítségéért. A győztes reálosztályba jár; egyelőre még nem döntötte el, hogy reál vagy humán területen szeretne továbbtanulni. Most járt először Pannonhalmán, elvarázsolta a hely szépsége. „Középkori hangulatot áraszt a monostor, ami egy történelemkedvelőnek nagy élmény” – fogalmazott.

A vetélkedőt a kezdetekben csapatversenyként szervezték meg, a koronavírus-járvány miatt azonban kényszerűségből immár harmadik éve egyéni jelentkezők indulhatnak a versenyen – ismertette Hardi Titusz, a főapátság oktatási igazgatója. Hozzátette: a jövőben elképzelhető, hogy újra csapatoknak írják majd ki a pályázatot.

Bárhogyan is lesz, a versenyzők így is, úgy is sokat tanulhatnak a kutatómunkáról, egy dolgozat felépítéséről, a helyes forráshasználatról; szakmai pályájukat is segítheti a megmérettetés. Több egykori induló publikál a főapátság kiadványaiban, de találni köztük olyat is, aki a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője, a Collectanea Sancti Martini olvasószerkesztője lett – mondta el Dénesi Tamás, a levéltár igazgatója, aki sokáig a verseny egyik szervezője is volt.

A díjazottak névsorát ITT olvashatják.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság



Fotó: Krizsán Csaba



Magyar Kurír