Idén is pörög a KAZETTA – Katolikus Zenei Tábor Balatonbogláron

A táborba mindazok jelentkezését várják, akik gitáros misén vagy más közösségi alkalmakon szívesen zenélnek, és szeretnének profi tanároktól zenét tanulni. A táborban lehetőség nyílik új emberekkel találkozni és remek hangulatban együtt muzsikálni egy héten át a Balaton mellett. A jelentkezés határideje május 31.

A jelentkezők idén is részt vehetnek gitár-, basszusgitár-, ütőhangszer-, zongora- és énekórákon, de lesz szolfézs és dallamimprovizáció (hegedűsöknek, fuvolistáknak stb.) is, illetve zenekari gyakorlat, sőt kórus is természetesen.

Mindemellett számos kurzus, előadás és műhelyfoglalkozás várja majd a liturgikus és zenei témák iránt érdeklődőket.

Az alábbi videóra kattintva további ízelítő kapható:

A tábor a Magyar Katolikus Püspöki Kar Ifjúsági Bizottságának hivatalos programja, további információk ITT elérhetők.



Forrás: és fotó: Kazetta.katolikus.hu



