Idén is szervezett véradást a Szent István Rádió és Televízió

Először 2016-ban szervezett véradást a Szent István Rádió és Televízió. A szerkesztőség korábban is igyekezett népszerűsíteni a véradást, s öt évvel ezelőtt megszületett a döntés arról, hogy a gyakorlatban is tesznek a jó ügy érdekében. A cél az – katolikus médium lévén –, hogy a tevékeny szeretetre is felhívják a figyelmet.

Azóta hagyománnyá vált a program, mely az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontban kap helyet minden ősszel. A program állandó alkalomként szerepel a Vérellátó, a Magyar Vöröskereszt és persze a hűséges donorok naptárában.

Idén a koronavírus-járvány miatt sokkal szigorúbbak az előírások véradáskor – tájékoztatott Szepesi Ágnes véradást szervező koordinátor, aki elmondta, belépéskor a szükséges tájékoztatást követően megmérik az érkezők hőmérsékletét és elvégzik a kötelező kézfertőtlenítést. Emellett most nem léphetnek be kísérők a donorokkal a véradás helyszínére.

A véradóknak kis ajándékcsomaggal köszönték meg a szervezők a segítségnyújtást. Idén harmincketten vettek részt a véradásban, ez a szakemberek szerint – a körülmények figyelembevételével – jó eredménynek mondható.

A programot a területi Vérellátó, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete és az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont támogatta.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye



Magyar Kurír