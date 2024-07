Idén is várják a fiatalokat Egerszalókra, a lelki erőműbe

Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat minden évben július harmadik hetében, csütörtökön kezdődik, és vasárnapig tart. Átlagosan mintegy ezer résztvevőjével joggal nevezhető Magyarország (jelenleg) legnagyobb, több napig tartó katolikus ifjúsági találkozójának, ahol gazdag programkínálattal várják a résztvevőket.

Az elsősorban 16–29 év közötti fiataloknak szóló színvonalas előadásokon túl kiemelt hangsúlyt kapnak a kiscsoportos beszélgetések is, amelyek segítségével a résztvevő fiatalok, élményeiket és gondolataikat egymással megosztva hatékonyabban tudják feldolgozni az előadásokon hallottakat. Mivel ifjúsági találkozóról van szó, a téma is és a program is ennek megfelelően épül fel.

„Férfiak, apák, nevelők! Álljatok végre a helyetekre!” Szinte dübörög évezredeken keresztül egy „égi hang” a történelemben: – Kit küldjek? – Ki vagy te, megszólító hang? – Én vagyok az Örökkévaló, a világ Alkotója, a mindig VAN! – Jelentkezem, Uram. Szerető magyar gyermeked vagyok. Mondd Uram! Mit kell tennem? Baj van? – IGEN! Ott a Getszemáni kertben telve halálfélelemmel könnyeztem, véreztem és kiabáltam: Segítsetek! És ti aludtatok. Vegyétek már észre, hogy egyre több a Jézus-hóhér. Segítsétek őket úgy átalakulni, hogy ne bal, hanem jobb emberekké változzanak át. Leányok, asszonyok! Egy éve titeket hívott Jézus gyógyítani, vigasztalni ide EGERSZALÓKRA. Születtek is gyönyörű eredmények. Most a férfiakon a sor. Rajtunk. Legyünk minél többen. Az igaz férfiú a pártfogónk: Szent József. A bátor, a valahol vértanú. Legyünk nagyon sokan. Jöjjetek lelkesen, mosolyogva. Bontakozzék az egyre szebb, boldogabb magyar jövő. Dr. Kerényi Lajos piarista

Egertől három kilométerre fekszik a festői szépségű Egerszalók, ahol 1982-ben rendeztek először ifjúsági találkozót és lelkigyakorlatot. A Szalóki Találkozó kezdetben a kommunista rendszer által egyáltalán nem támogatott rendezvények közé tartozott, így a természetes igényen túl egyfajta véd- és dacszövetség kovácsolta össze azt a maroknyi fiatalt, aki akkor résztvevője volt.

Az 1980-as évek elején Domán Ferenc egerszalóki plébános kérte fel Kerényi Lajos piarista szerzetest, hogy tartsa meg a nyári lelkigyakorlatos ifjúsági találkozókat, ahol titokban ugyan, de lehetett beszélgetni a hit, a kereszténység, a társadalom időszerű kérdéseiről. Nem csupán a materialista világnézet által meghatározott témákat lehetett elővenni, hanem az élet valódi kérdéseiről cserélhettek eszmét. Ahogy folyamatosan lazult a rendszer, a találkozók a tiltottból a tűrt kategóriába estek, és évről évre egyre többen érkeztek, sőt a 80-as évek végétől már a határainkon túlról is jöttek magyar fiatalok. A kezdetben egynapos tábor ma már négy napig tart, és elmondható, hogy a vonzása tartós a fiatalok felé.

„Olyan erőterei vannak ezeknek az eseményeknek, amelyektől jobb lesz a világ, ezért lenne szükség arra, hogy minél több legyen ezekből” – áll Kerényi Lajos Adj nekem lelkeket, Uram! című önéletírásában. Az egerszalóki találkozót sokan lelki erőműnek becézik.

A 16 évnél fiatalabbak csak családdal (szülővel, szülőkkel) vagy egyéb nagykorú kísérővel (testvér, közösségvezető, plébános, pedagógus) vehetnek rész a rendezvényen.

A lelki elmélyülés mellett a fiatalok fesztivál keretében is megélhetik a keresztény örömöt.

A találkozó sátortábor jellegű: a résztvevők a maguk által hozott és fölállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében (esetleg annak fölállításában) a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos hozni a megfelelő járulékos dolgokat, mint pl. takaró, polifoam, elemlámpa, esőköpeny stb.

A szervezők az előző évekhez hasonlóan térítés ellenében idén is biztosítják a meleg étkezés lehetőségét.

További információk az esemény weboldalán ITT olvashatóak, illetve bármilyen, a találkozóval kapcsolatos kérdéssel, problémával kapcsolatban az ifjusag@egriegyhazmegye.hu címen lehet érdeklődni.

