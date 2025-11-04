Idén is várják a pályamunkákat a szegedi dóm betlehemes kiállítására

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te s én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen azért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni.”

(Márai Sándor)

Mindenkinek szüksége van a mindennapokban a karácsony csodájára, a szépségre és a jóra, hiszen „Nem lehet csoda nélkül élni” – vallják a szervezők, ezért a korábbi évekhez hasonlóan idén ismét családok, iskolai osztályok, plébániai csoportok, illetve egyéni jelentkezők alkotásait várják szerte az országból; a betlehemek anyaga, mérete és az elkészítésükhöz alkalmazott technika szabadon választható.

A betlehemeket november 23-án, vasárnap 17 óráig lehet személyesen vagy postai úton eljuttatni névvel, címmel, elérhetőséggel, néhány soros ismertetővel az online elérhető vagy személyesen a látogatóközpontban is átvehető, kitöltött jelentkezési lappal – amely IDE kattintva letölthető – a Szegedi Dóm Látogatóközpontba (6720 Szeged, Dóm tér 16.).

A szervezők arra sarkallják a jelentkezőket, hogy lehetőség szerint új betlehemekkel készüljenek.

Az alkotások november 27. és 2026. február 1. között lesznek a nagyközönség számára is megtekinthetők a Szegedi Dóm Látogatóközpontban, idén a jubileumi Klebelsberg-kiállítás miatt az előtérben.

További információk a Szegedi Dóm Látogatóközpont honlapján.

Forrás és fotó: Szegedi Dóm Látogatóközpont

