Idén is volt véradás vízkeresztkor Ajakon

Az ünnepnap reggelén az ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde diákjai, óvodásai szentmisén vettek részt.

Ezt követően Zuró József parókus és Gáspár Mátyás plébános az iskola épületében görögkatolikus szertartás szerint megáldott a vizet, majd megszentelték a tantermeket és az óvodai, bölcsődei csoportokat.

A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt ajaki templomban 11 órakor celebrált ünnepi szentmise a vízszentelés szertartásával kezdődött.

Homíliájában Gáspár Mátyás plébános emlékeztetett: vízkeresztkor három ünnepet köt össze az Egyház: Jézus megkeresztelkedése a Jordán vizében Urunk látható módon való megjelenése, nyilvános működésének kezdete. Ez az ünnep összekapcsolódik a napkeleti bölcsek látogatásával, akik az akkori idők legértékesebb ajándékait: aranyat, tömjént és mirhát vittek Jézusnak – emelte ki a szónok.

Mi az, amit az ember a legértékesebbként tudhat magáénak? A hitünk, melyet Istentől kaptunk ajándékba, aminek óriási szerepe van földi életünkben. A hit tesz képessé arra, hogy reméljünk, bármennyi rossz van a világban, hogy szeressünk a szeretetlenség ellenére is. A hit mély gyökerekkel megerősít minket. A hit aranya a legdrágább kincsünk – hangzott el a szentbeszédben. A második ajándék a tömjén. A tömjént arra használtak, hogy a tűzre téve illatáldozatot mutassanak be Istennek. A tömjén Isten imádásának kifejezése – mondta az ajaki plébános, majd hangsúlyozta: tudatosan kell imádkoznunk, mindig a legkedvesebb időt adva Istennek. Az ima megsokszorosítja erőiket. A mirha a harmadik ajándék. E keleti tartósító illóolajjal kenték be a halottakat. Már a gyermek születésekor gondoltak a szenvedésre és halálra. A keresztény ember hiszi, hogy szenvedése és halála Jézus szenvedésével és halálával értelmet nyer. Ez a megváltás nagy misztériuma.

Mi is hozzuk Jézus jászolához hitünk aranyát, imádságunk tömjénfüstjét és szenvedésünk, halálunk elfogadását. Kérjük, hogy a napkeleti bölcsek lelkületével tudjuk járni földi életünk útját – hangzott el a buzdítás a prédikációban.

A szentmise után a kápolnában elhelyezett két hordónyi szenteltvízből merítethettek a hívek edényeikbe, hogy hazavigyék otthonukba, felhasználva bajra, betegségre.

Ajakon hagyomány, hogy vízkeresztkor a Magyar Vöröskereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen véradást szervez, melyen idén 53 fő adott önzetlenül vért, segítséget nyújtva rászoruló embertársaiknak – írta beszámolójában Hasulyóné Rutkai Éva.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



