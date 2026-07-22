Idén tizenkét fiatal kezdi meg tanulmányait a gyulafehérvári papnevelő intézetben

Külhoni – 2026. július 22., szerda | 9:49
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Július 13–17. között tartották a Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről Nevezett Papnevelő Intézet felvételi hetét. A jelentkezők megismerkedtek egymással és a szeminárium elöljáróival, betekintést nyertek a papnevelő intézet mindennapi életébe, lelkinapon vettek részt, és teljesítették a felvételi vizsgát, melynek eredményeként idén tizenkét fiatal kezdheti meg tanulmányait a szemináriumban.

A jelentkezőknek egyszerre kell felvételt nyerniük a papnevelő intézetbe és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karára – mondta el András István rektor a Romkat.ro erdélyi katolikus hírportálnak, a felvételi részleteit ismertetve.

A szemináriumi felvételi során a jelöltek a rektorral, a spirituálissal és pszichológussal is beszélgettek, ismertették motivációikat, valamint számot adtak hivatástudatukról.

A program része volt egy lelkinap is, amely lehetőséget kínált arra, hogy a fiatalok csendben és imádságban is mérlegeljék döntésüket.

A felvételi folyamat végén a jelentkezők Kovács Gergely érsekkel találkoztak, aki az elöljárók véleménye és a vizsgaeredmények figyelembevételével hozta meg a végső döntést.

Az idei évfolyam öt gyulafehérvári, öt szatmári, valamint egy-egy temesvári és nagyváradi egyházmegyés fiatalból áll. A gyulafehérvári papnevelő intézet rektora szerint biztató jel, hogy a jelentkezők száma növekedett: míg tavaly tíz, addig idén tizenkét fiatal nyert felvételt. Hozzátette: az első benyomások alapján egy összetartó, nyitott és életrevaló közösség körvonalazódik, amelynek tagjai közül többen már ismerték egymást a preszemináriumi tábornak köszönhetően.

András István hangsúlyozta, hogy a papi képzésben a lelkiélet alapvető jelentőségű. Mint fogalmazott, a hivatás útján való megmaradás egyik legfontosabb feltétele az Istennel való személyes kapcsolat ápolása, amely a képzés teljes időszakában meghatározó szerepet kap.

Szöveg: Cziple Hanna-Gerda

Forrás és fotó: Romkat.roSeminarium Incarnatae Sapientiae Facebook-oldala

Magyar Kurír

#oktatás-nevelés #papi hivatás

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