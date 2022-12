Ifjú Lámpások missziós hete Győrben, a Prohászkában

– Hogyan éreztétek magatokat Győrben, milyen volt az elmúlt hét?

– Tyűha! Izgalmas és intenzív. Roppant nagy vendégszeretettel és figyelmességgel árasztottak el minket. Mindig jó fiatalokkal találkozni, annak pedig külön örültünk, hogy a helyi szervezők ennyi mindenbe bevontak minket az iskolán kívül is. Együtt zenélhettünk és játszhattunk például az idősotthon lakóival. Tanúságot tehettünk a Szentlélek szeminárium keretein belül, vagy a bazilikában, a szentségimádást követően, akárcsak a közeli templomban, szentmise után.

– Melyik volt a legemlékezetesebb pillanat a hét során? Mi a tapasztalatotok összességében a misszióval kapcsolatban?

– Meglepő volt számunkra a fiatalok hatalmas igénye a csöndre, amit több osztályban is tapasztaltunk. Ezen kívül hihetetlenül emlékezetesek voltak az iskola hittantanáraival – főként Zsiga Zitával és Dávid atyával – való komolyabb beszélgetések. Megérintett minket az ő Istennek adottságuk, és az, hogy valóban mennyire fontos számukra a diákok elvezetése Krisztushoz. Így minket is evangelizáltak, de közben gyönyörű volt látni, hogy Isten pedig őket formálta rajtunk keresztül. A hét elteltével azzal a nyugalommal hagyhattuk el az iskolát, hogy a magok, amiket a diákok között hintettünk, jó földbe hullottak, és értő kezek között tudnak majd növekedni is. Óriási öröm ez egy missziós csapat számára!

– Mit lehet tudni pontosan a közösségetekről?

– Olyan fiatalok élünk együtt kilenc hónapig, akik teljesen Istennek szeretnénk adni ezt az időt. Hátrahagyunk családot, barátokat, munkát, tanulmányokat, hogy csak Őrá figyeljünk, felfedezzük, hogy Ő a mindenünk, és az ebből fakadó igazi boldogság hírét elvigyük a többi embernek is.

– Hogyan tudja valaki elérni a közösségeteket, ha netán misszióba hívna, vagy esetleg érdeklődne az iskolával kapcsolatban?

– Egyrészt emailen keresztül (ifju.lampas@gmail.com), másrészt van honlapunk, ahol bővebben lehet olvasni a közösségünkről (https://www.jeunesse-lumiere.com/hu). Emellett fogadunk vendégeket is, aki szívesen megnézi, hogyan éljük a mindennapjainkat, örömmel látjuk.

Forrás: Győri Egyházmegye

Szöveg és fotó: Nagy Mónika Rita / Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Győr

Magyar Kurír