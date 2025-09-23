Ifjúsági imaestet és zarándoklatot szerveznek Orosz Péter Pál boldoggá avatásához kapcsolódva

Hazai – 2025. szeptember 23., kedd | 17:39
2

Orosz Péter Pál kárpátaljai vértanú pap boldoggá avatásának ünnepi hétvégéjén, szeptember 26–27-én különleges ifjúsági imaestre hívják a görögkatolikus közösségek és egyházközségek fiataljait, valamint mindazokat, akik egyénileg szeretnének bekapcsolódni. Az imaestet Nagykállóban tartják, onnan zarándokolhatnak a fiatalok éjszaka Biribe, Orosz Péter Pál szülőfalujába.

Szeretnénk együtt imádkozni, beszélgetni, és elmélyülni Péter Pál tanúságtévő életének üzenetében, hogy példája és hűsége lángra gyújtsa szívünkben a hit, a remény és a szeretet tüzét, és buzdítson minket Egyházunk fiataljaiként az élő Krisztus követésére – írják a szervezők.

A tervezett program:

szeptember 26., péntek
20 óra: Akathisztosz Nagykállóban
A szertartás során Orosz Péter Pál vértanú életének állomásait követik végig.
Ezt követően kiscsoportos beszélgetésekben, fiatalok vezetésével dolgozzák fel a katekézist, hogy együtt fedezhessék fel Péter Pál üzenetét a mai fiatalok számára.

22 óra: éjszakai gyalogos zarándoklat Biribe, Orosz Péter Pál szülőfalujába
Indulás előtt minden résztvevő útravalót kap, majd Biribe érkezve pogácsás vendégvárásban lesz részük a zarándokoknak.

Az éjszaka folyamán a görögkatolikus templomban zenei szolgálat segíti az elmélyülést, majd egész éjszakás virrasztásra hívnak mindenkit: zsoltározva és az Újszövetség olvasásával töltik az éjszakát imádságban.

Azoknak a fiataloknak, akik vállalkoznak a virrasztásra, alvóhelyet biztosítanak – a szervezők azt kérik azonban, hogy polifoamot és hálózsákot mindenki vigyen magával.

A másnapi, Biriben tartott programról részletesen ITT lehet tájékozódni.

Várjuk szeretettel az ország minden részéről érkező fiatalokat, hogy együtt tegyünk tanúságot hitünkről és merítsünk erőt Orosz Péter Pál vértanú példájából – olvasható a felhívásban.

Szeptember 26-án a fiatalok által vezetett imaestre a Miskolci Egyházmegye kisbuszokat indít Miskolcról a nagykállói görögkatolikus templomba. Erre szeptember 24-én éjfélig lehet jelentkezni. További információ ITT található.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

