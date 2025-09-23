Ifjúsági imaestet és zarándoklatot szerveznek Orosz Péter Pál boldoggá avatásához kapcsolódva

Szeretnénk együtt imádkozni, beszélgetni, és elmélyülni Péter Pál tanúságtévő életének üzenetében, hogy példája és hűsége lángra gyújtsa szívünkben a hit, a remény és a szeretet tüzét, és buzdítson minket Egyházunk fiataljaiként az élő Krisztus követésére – írják a szervezők.
A tervezett program:
szeptember 26., péntek
20 óra: Akathisztosz Nagykállóban
A szertartás során Orosz Péter Pál vértanú életének állomásait követik végig.
Ezt követően kiscsoportos beszélgetésekben, fiatalok vezetésével dolgozzák fel a katekézist, hogy együtt fedezhessék fel Péter Pál üzenetét a mai fiatalok számára.
22 óra: éjszakai gyalogos zarándoklat Biribe, Orosz Péter Pál szülőfalujába
Indulás előtt minden résztvevő útravalót kap, majd Biribe érkezve pogácsás vendégvárásban lesz részük a zarándokoknak.
Az éjszaka folyamán a görögkatolikus templomban zenei szolgálat segíti az elmélyülést, majd egész éjszakás virrasztásra hívnak mindenkit: zsoltározva és az Újszövetség olvasásával töltik az éjszakát imádságban.
Azoknak a fiataloknak, akik vállalkoznak a virrasztásra, alvóhelyet biztosítanak – a szervezők azt kérik azonban, hogy polifoamot és hálózsákot mindenki vigyen magával.
A másnapi, Biriben tartott programról részletesen ITT lehet tájékozódni.
Várjuk szeretettel az ország minden részéről érkező fiatalokat, hogy együtt tegyünk tanúságot hitünkről és merítsünk erőt Orosz Péter Pál vértanú példájából – olvasható a felhívásban.
Szeptember 26-án a fiatalok által vezetett imaestre a Miskolci Egyházmegye kisbuszokat indít Miskolcról a nagykállói görögkatolikus templomba. Erre szeptember 24-én éjfélig lehet jelentkezni. További információ ITT található.
Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye
Design: Zadubenszki Norbert
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria