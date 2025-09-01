Ifjúsági zarándoklat Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására

2

Szeptember 6-án avatják boldoggá Bódi Mária Magdolnát Veszprémben. Az esemény kapcsán a Veszprémi Főegyházmegye szeptember 5-én ifjúsági találkozóra, Magdi-fesztre hívja a fiatalokat. A D I M, azaz a Domonkos Ifjúsági Mozgalom zarándoklatot szervez fiataloknak a boldoggá avatásra és az azt megelőző esti programokra.

Az alábbiakban közöljük a Domonkos Nővérek meghívását és közzétesszük a regisztrációs felületet.

Zarándokoljunk együtt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására!

Gyalogos ifjúsági zarándoklatra hívunk Benneteket Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására.

A szeptember 5-én induló ifjúsági zarándoklat Balatonfűzfőn veszi kezdetét, majd végig járjuk azokat az utakat, dombokat, völgyeket, kanyarokat, amelyeken egykor Magdi is járt és együtt szemléljük azt a tájat, amelyet egykor ő is szemlélt.

A körülbelül 20 kilométeres táv után együtt érkezünk meg Veszprémbe a Magdi-fesztre, ahol az esti órákban kezdetét veszi a közös ifjúsági program, virrasztás. Másnap pedig együtt ünnepeljük Magdi boldoggá avatását.

Ha szeretnél, csatlakozz hozzánk!

Jelentkezni a D I M honlapján, illetve a Google Forms űrlap kitöltésével lehetséges.

További információk az esemény Facebook-oldalán.

Forrás és fotó: D I M

Magyar Kurír

