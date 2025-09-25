Igazságszolgáltatásban dolgozók jubileumi zarándoklatát tartották Csíksomlyón

Külhoni – 2025. szeptember 25., csütörtök | 10:28
5

A szentévi zarándoklatok sorában szeptember 20-án tartották az igazságszolgáltatásban dolgozók jubileumát Csíksomlyón. A nap folyamán Kovács Gergely érsek, egyházjogász celebrálta a szentmisét.

A jubileumi alkalmat bírókra, ügyvédekre, jogászokra, közjegyzőkre, jogtanácsosokra, bírósági és közigazgatási szakemberekre, valamint az egyházi és kánonjogi szolgálattevőkre gondolva hirdették meg, őket várták a kegyhelyre, hogy hivatásukat közösségben, az evangélium fényében tegyék mérlegre, értelmezzék újra.

A nap lehetőséget adott lelki és szakmai elmélyülésre, közös imádságra. Az eseményt a szervezők olyan különleges alkalomnak szánták, amikor mindazok, akik hivatásukat az igazság, a méltányosság és az irgalmasság szolgálatában végzik, találkozhatnak és töltekezhetnek.

A Kovács Gergely érsek által celebrált ünnepi szentmise után a résztvevők Rózsa Dániel ügyvéd előadását hallgathatták meg Az irgalmasság mint a társadalom fölépítője címmel. Az előadást követően beszélgetésre is sor került.

Forrás: Csíksomlyó kegyhely Facebook-oldala; Romkat.ro

Fotó: Penu Szilárd, Suciu Dorottya

Magyar Kurír

#kegyhelyek #Szentév #zarándoklat

