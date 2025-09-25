Igazságszolgáltatásban dolgozók jubileumi zarándoklatát tartották Csíksomlyón

A jubileumi alkalmat bírókra, ügyvédekre, jogászokra, közjegyzőkre, jogtanácsosokra, bírósági és közigazgatási szakemberekre, valamint az egyházi és kánonjogi szolgálattevőkre gondolva hirdették meg, őket várták a kegyhelyre, hogy hivatásukat közösségben, az evangélium fényében tegyék mérlegre, értelmezzék újra.

A nap lehetőséget adott lelki és szakmai elmélyülésre, közös imádságra. Az eseményt a szervezők olyan különleges alkalomnak szánták, amikor mindazok, akik hivatásukat az igazság, a méltányosság és az irgalmasság szolgálatában végzik, találkozhatnak és töltekezhetnek.

A Kovács Gergely érsek által celebrált ünnepi szentmise után a résztvevők Rózsa Dániel ügyvéd előadását hallgathatták meg Az irgalmasság mint a társadalom fölépítője címmel. Az előadást követően beszélgetésre is sor került.

Forrás: Csíksomlyó kegyhely Facebook-oldala; Romkat.ro

Fotó: Penu Szilárd, Suciu Dorottya

