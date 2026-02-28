II. János Pál pápa ereklyéjét is tartalmazó alkotás került a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumba

Az értékes ereklyetartót a székesfehérvári püspökök és pápák találkozásait bemutató teremben tekinthetik meg az érdeklődők.

Az ereklyetartó egyszerű geometrikus formákból álló kortárs ötvösművészeti alkotás. Trapéz keresztmetszetű tűziaranyozott bronz talapzaton egymástól kis távolságra elhelyezett két álló téglalap alakú ébenfa hasáb között egy tűziaranyozott bronz négyzetes hasáb, melyet az alapra helyezett két álló téglalap alakú hasábnál alacsonyabb, szintén egymástól kis távolságra elhelyezett ébenfa hasáb fog közre.

Így az ébenfa hasábok közötti rés, vagyis negatív tér egy keresztet jelenít meg, mely szárai metszéspontján Páduai Szent Antal négy rubin kabosonnal körülvett ereklyéje látható.

A talp előoldalán középen egy hegyikristály lap mögötti lapos üregben Szent II. János Pál pápa ereklyéje látható – két álló téglalap formájú, fazettált jadekő között.

A talp hátoldalán középre Szent Katharina Kasper (1820–1898) relikviája került, egy hegyikristály-kaboson alatt két álló formátumú kaboson ametiszt között. Szent Katharina Kasper ADJC, a Jézus Krisztus Szegény Szolgálóleányai apácarend alapítója a székesfehérvári címzetes kanonok, Franz Kaspar nagynénje volt.

Az ereklyetartót Markus Engert würzburgi ötvös készítette 2025-ben ajándékként Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspöknek 75. születésnapja alkalmából.

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum

Magyar Kurír