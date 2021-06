Illatmúzeum, tanösvény, évszázados gyalogút – Komplex turisztikai fejlesztések Pannonhalmán

Hortobágyi T. Cirill az ünnepségen felidézte: a gyógynövényházat 2010-ben nyitották meg, néhány évvel ezelőtt pedig a gyógynövénylepárlót. Az új fejlesztések jól illeszkednek a főapátság azon elképzelésébe, hogy a felhalmozott tudományos eredmények felhasználásával élővé tegyék és bemutassák a monostori gyógynövény- és gyógyászati kultúrát – tette hozzá a főapát.



A projekt célja egy, a pannonhalmi világörökségi helyszín versenyképességét javító turisztikai attrakció kialakítása volt, amely szervesen kapcsolódik a már meglévő kínálathoz. A főapátság által megvalósított Illatmúzeum Magyarország első olyan kulturális intézménye, amelynek különlegessége, hogy az alapoktól indítja a (bencés) gyógynövényes hagyományokkal történő ismerkedést.

Először a növényeket és az alapanyagokat tekinthetik meg a látogatók, majd végighaladva az épületeken az illóolajok lepárlását, előállítását láthatják, végül a termékeket és a csomagolás módját is megismerhetik.

A főapátság területén fekvő gyógynövénykertben folyó munkálatokat, elsősorban a helyben előállított termékek gyártási munkafolyamatait is bemutatják, igazodva a 21. század követelményeihez (látogatói élmény, interaktivitás).

A múzeum bejáratnál az öt legalapvetőbb pannonhalmi illat fogadja a látogatókat: a levendula, az orvosi zsálya, a kakukkfű, a citromfű és a borsmenta. Az illatokba bele is szippanthatnak.

Az emeleti tárlókban a hét szakrális illatot: az ámbrát, a pézsmát, a pacsulit, a rózsát, a rozmaringot, a mirhát és a tömjént szimatolhatják meg. Ezek az illatok végigkísérték az emberiség történelmét.

A múzeumban bemutatják a 17-18. századi szerzetesi gyógyászat hagyományait, amelyeket Reisch Elek és kortársai műveltek. Olyan korabeli tárgyakat, eszközöket is kiállítottak, amelyeket ők is használhattak, és a receptgyűjteményekbe is belepillanthatnak a látogatók.

A lépcsőházban az illóolajok és a parfümipar kronológiába rendezett történetét ismerhetik meg.

A kiállítás interaktív elemekkel mélyíti el a kulturális ismereteket, fokozza a turisztikai élményt – a komplexumban ugyanis szinte minden a látogatók szeme előtt zajlik. A korszerű technikának köszönhetően a helyiségekben lévő monitorokon akkor is követhetők a munkafolyamatok, ha éppen szünetet tartanak.

A feldolgozási és lepárlási folyamat megismertetése érdekében megújították, és korszerű digitális eszközökkel szerelték fel a lepárlóhelyiségeket; kialakítottak egy tea- és szőlőmag-feldolgozó látványműhelyt is.

A projekt része egy gyógynövényszárító, továbbá a gyógynövénykertet az arborétummal összekötő, húsz állomásból álló tanösvény.

A beruházás során elkészült a Pannonhalma városközpontját és a főapátságot nemcsak fizikailag, hanem kulturális-turisztikai szempontból is összekapcsoló gyalogút, az úgynevezett Gesztenyés Horog rehabilitációja is. Az apátságnak évszázadokon keresztül a legfontosabb – ha nem az egyetlen – közlekedőútja a Gesztenyés Horog volt, amely kialakulását a mélyedésben lefolyó víz eróziója mellett a huzamos és gyakori használatnak is köszönheti. Állandósult nevét a korábban a felső szakasz környékén tenyésző apátsági szelídgesztenyésről kapta.

Az útnak megbecsült helye van az apátság és a település történetében: maga is ezer vagy több évet számlálva érintetlen és élő tanúja az ezeréves múlt eseményeinek, jelenségeinek. Szerepe, jellege szerint egyszerre volt helyi és távolsági út: ez volt a Győrből Pannonhalmára vezető közvetlen út befejező szakasza. Ezen az úton indultak hajdan az apátok nem ritka kiszállásaikra, messzi utazásaikra. Itt jutottak föl a monostorba a különböző magyar és idegen méltóságok, köztük az alapító uralkodóház királyai, hercegei, soraikban a szentek is. Zarándokseregek lába verte föl a löszbe vájódott út porát; katonák csizmája, lovak patája rúgta-kavarta sarát. Szolgák, alkalmazottak és jobbágyok, a település apraja-nagyja lépte meg életében sokszor az emelkedő métereket.

Jelentőségét egészen 1831-ig megtartotta, amikor a nehezen járhatónak minősített régi út kiváltására megépült a ma is használatos új út, míg a Gesztenyés Horog a feledés homályába veszett.

Pannonhalma Város Önkormányzata és a Pannonhalmi Főapátság a világörökségi területen fekvő, két oldalról természetvédelmi területtel határolt történelmi út újbóli kialakítása mellett döntött, hogy az apátság turisztikai kínálata, valamint az önkormányzat Területfejlesztési Operatív Program keretében létrehozott Pannonhalma Porta látogatóközpontja közt a vendégek idilli természeti környezetben közlekedhessenek.

A pályázat keretében most a rekonstrukció első üteme zajlott le: megtörtént a terület közművesítése, a korábbi légkábelek terepszint alá kerültek, az út mentén pihenőpontokat alakított ki az önkormányzat, ahol az ingyenes wifiszolgáltatás keretében a látogatók a titok szó profántól a szakralitásig terjedő eltérő jelentéstartalmát bemutató audiovizuális tartalmakat is megtekinthetnek.

Az Illatmúzeumot Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: mindaz, ami Pannonhalmán történik, méltó ahhoz a keresztény örökséghez, amelyet Pannonhalma megjelenít.

Kiemelte, a főapátság gazdaságilag meghatározó a térségben, hiszen kétszáz embernek ad munkát, miközben jelentős szerepe van az idegenforgalomban is, valamint fontos feladata van a hagyományőrzésben is, hiszen sok száz éves termékeket vezet be a piacra.

Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa, az Illatmúzeum kiállításának kurátora azt emelte ki a megnyitón, hogy Magyarországhoz a legközelebb Franciaországban található hasonló kiállítás. A nemzetközi turisztikai trendeknek megfelelően élményalapú tárlatot hoztak létre, és a remények szerint unikális szerepet tölt majd be Közép-Európában. A látogató a kiállításon felfedezheti egyebek mellett azt is, hogy a világon az első ismert, feljegyzett parfüm magyar volt, amelyet Károly Róbert adott feleségének, Erzsébet királynénak a 14. század első felében – ismertette Virág Zsolt.

A Pannonhalmi Főapátság konzorciumi partnereivel, Pannonhalma Város Önkormányzatával és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel 2017 februárjában támogatási igényt nyújtott be a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázati felhívására. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, amelyhez a pályázó konzorcium 963,01 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el.

Forrás és forrás: Pannonhalmi Főapátság, MTI



Magyar Kurír