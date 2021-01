Imacsokrok Márton Áronnak – Megjelent a kiállítás katalógusa

A Márton Áron püspöknek küldött „csokrok” száma igen magas, némelyeknek művészi értéke is számottevő. A tisztelet és ragaszkodás különös jelei ezek, a hit és a szeretet tanúi, de talán az életszentség levegőjének megfogható darabjai is – a hívek gyermeki válasza Márton Áron első körlevelében megfogalmazott kérésére, hogy imádkozzanak érte és szolgálatáért.

A kiállítási katalógus szerzői Bernád Rita Magdolna, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár főlevéltárosa és Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum vezetője. A kötet megjelenését Magyarország Kormánya a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap révén támogatta. További támogató a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség és a Gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánia.

A kiállítási katalógus közel 130 oldalas, A4-es formátumú, kemény táblás kötet. Kicsit olyan, mintha az olvasó hazavinné a kiállítást. A könyv kétharmad részt album: bemutatja a kiállított lelki csokrokat vagy azok művészi kivitelű, rajzolt, festett, hímzett, kimunkált oldalát, a különlegesebb képeslapokat és leveleket, továbbá az egyéb kiállítási tárgyakat, mint a kapnikbányai hívek bányavirágai vagy az óbesenyői bolgár katolikus közösség ajándéka, a díszes bolgár férfi népviseleti fejdísz.

A kötet szöveges része alapvetően háromnyelvű: magyar, román és angol. Mindhárom nyelven olvasható a bevezető, majd magyar és román nyelven az előszó Jakubinyi György nyugalmazott érsektől. Szövege tulajdonképpen annak az érseki megnyitóbeszédnek a szerkesztett változata, amely a csíksomlyói ünnepi kiállításon hangzott el, Márton Áron püspökké szentelésének nyolcvanadik évfordulóján.

Ezt követi Márton Áron életének kronológiai bemutatása, majd további néhány pontban a halála utáni fontosabb, személyéhez és tiszteletéhez kötődő esemény is helyet kapott, amint a boldoggáavatási ügy folyamatának jelesebb állomásai. A három nyelven közölt kronologikus áttekintést a felhasznált irodalom jegyzéke zárja a Márton Áron-kutatás fontosabb szakbibliográfiájával.

A kiállítás darabjait összegző és elemző rövid tulajdonképpeni előtanulmányt magyar és román nyelven olvashatjuk, amelyhez végül egy angol nyelvű kivonat is társul. A szerzők mindenekelőtt próbálják meghatározni a lelki csokrok mibenlétét. A levéltárban felkutatott, Márton Áronhoz érkezett lelki csokrok keletkezéstörténetét kutatva kiemelik a püspök életének azokat a fontosabb ünnepi pillanatait vagy éppen szenvedésekkel teli időszakait, amelyek köré a legtöbb lelki csokor csoportosul.

Külön foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy honnan és kiktől származnak ezek az imádságos ajándékok: vannak köztük plébániai közösségek, lelkiségi csoportok, szerzetesi közösségek, egyének, felnőttek, gyermekek, papnövendékek, római katolikusok és görögkatolikusok, magyarok és románok egyaránt.

Az album képaláírásai szintén háromnyelvűek, megtaláljuk a származási évet és az illető lelki csokor vagy kiállítási tárgy pontos méretét is. Az album forgatása vizuálisan és lelkileg egyszerre képes különös élményt nyújtani az olvasónak. A színek, stílusok és témák váltakozása, a szimbólumok, képi megjelenítések és az azokhoz rendelt rövid szöveges részek és üzenetek a lelkiség egy igen érdekes arcát közvetítik. Ez a változatos, gazdag anyag izgalmas és érdekfeszítő lehet a híveknek és a szakembereknek egyaránt.

Élményszerűségén túl a kötet egyszerre szolgálja Márton Áron tiszteletének terjesztését és az imádság népszerűsítését. Rácsodálkozhatunk arra a szoros kapcsolatra, amely a lelki csokrok által képszerűen is megjelenő erős imaháló, valamint Márton Áron szilárd kitartása, meg nem alkuvása és főpapi, lelki nagysága között érzékelhető. Amint Márton Áron első körlevelében kérte a hívek imádságát, úgy kérte megválasztása után Ferenc pápa is, de ugyanígy kérték és kérik többször Márton Áron utódai is. Némiképp arra is ráébreszthet a kötet, hogy az imában való összekapcsolódás közös felelősség; a főpásztorért és a papokért imádkozni nem csak az idősek dolga vagy kiváltsága. Nem utolsósorban pedig talán kissé arra is emlékeztet ez az album, hogy az ima ajándék. Az imának pedig megannyi formája létezik, az ismert, kötött imaszövegektől, a Szentírás olvasásán, a röpimákon, a jó cselekedeteken, a szemlélődésen át, az elfogadott szenvedés szelíd felajánlásáig vagy az önként vállalt lemondásig, böjtig, zarándoklatokig. A kiállítás és a kötet hatására talán újra merünk olyan ajándékokat is adni szeretteinknek, amelyet nem rág moly és nem mar rozsda, sőt nem törnek be érte a tolvajok sem, mégis értékes, és olyan ajándék, amelyre kivétel nélkül mindannyiunknak szüksége van.

Bernád Rita-Magdolna – Lázár Csilla:

Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményében

Verbum Kiadó, Kolozsvár, 2020

Az album beszerezhető a kolozsvári Verbum Kiadónál és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségen.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír