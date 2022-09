Imádkozzunk együtt Magyarország békéjéért! – Rózsafüzér-imaest a Szent István-bazilika előtt

Az elmúlt időszakban sokakban megfogalmazódott, hogy hazánk és a világ békéje csak széleskörű imaháttér révén őrizhető meg. Ennek nyomán születőben van egy országos méretű imaösszefogás, amelynek sürgető szükségét Lackfi János, Prima Primissima-díjas író személyes hangvételű vallomásban így foglalt össze:

„Nehéz idők jönnek az egész világra, Magyarországra is, ez nem titok. Ha szeretnétek, hogy az ország békében élhessen, és átvészelhesse a válságot, szálljatok be az imaláncba, melynek én is tagja vagyok, és szóljatok hittel Istenhez mindennap. Ha katolikusok vagytok, mondjatok el napi négy rózsafüzért hazánkért, kérve, hogy a fegyveres konfliktusok elkerüljék. (Többet sem tilos!) Minden más keresztény testvért szeretettel invitálok, hogy kötött vagy szabad fohászkodással, dicsőítéssel csatlakozzék ehhez a láthatatlan közösséghez. Szeretettel ajánlom az alábbi imát is, hogy minél jobban összehangolódhassunk Isten szándékaival, aki nem a pusztulás, hanem az élet Ura:

»Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon. Kezünk együtt gyűjtsön. Szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre. Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon. Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.« (Az Úrral való egység imája, Szeretetláng Mozgalom)”

A szervezők kérik, hogy akik nem tudnak jelen lenni a központi rózsafüzér ima helyszínén, a saját templomukban vagy otthonukban csatlakozzanak hozzájuk, együtt könyörögve hazánk védelméért és a béke nagy ajándékáért.

Az imaest támogatói: Székely János megyéspüspök; Németh Emma SSS, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának elnöke; Eperjes Károly színművész; Lackfi János író; Szociális Testvérek Társasága; Szent István Társulat

Bővebb információ ITT találnak.

Forrás: Szeretetláng Mozgalom

Fotó: Wikipédia; Szeretetláng Mozgalom

Magyar Kurír