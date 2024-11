Imánk elárulja, ki nekünk az Isten – Varga László püspök megáldotta a felújított nagyatádi templomot

Krisztus Király ünnepe van ma. Kinek a királya, s milyen király az a Krisztus, akit ma az Egyház ünnepel? – tette fel a kérdést a főpásztor szentbeszédében.

Ő, aki a világmindenség Teremtője, alkotója, fenntartója és beteljesítője, ott áll teljesen kifosztva, kiszolgáltatva egy földi helytartó előtt, s kész mindenét, még az életét is odaadni azokért, akikért eljött, akiket szeret, és akiket meg akar váltani.

Ez a király, aki a mindenség Királya, mindannyiunk szívének a királya akar lenni. Egyedül ő méltó arra, hogy a szívünk királya legyen, hiszen még senki más nem halt meg értünk szeretetből. Csak ő szeretett bennünket annyira, hogy odaadta értünk és nekünk az életét, ezért egyedül ő méltó arra, hogy szívünk Ura és Királya legyen, senki más. Ő az egyetlen Isten, rajta kívül nincsen más isten – hangsúlyozta Varga László püspök.

Korunk tele van bálványokkal; Istent nem tudjuk igazán elfogadni mindenhatónak. Nem tiszteljük az ő teljhatalmát. „Istenkét” csinálunk belőle, ami azt jelenti, hogy leosztjuk neki a szerepet, a feladatot. Azért fontos számunkra az Isten, hogy vigyázzon az egészségünkre, támogassa az ambícióinkat és őrizze a vagyonunkat, hogy nehogy szegények legyünk.

Az imáink elárulják, hogy ki nekünk az Isten.

Akihez, s ahogyan imádkozunk, az megmutatja, hogy kinek hisszük őt, aki nem „Istenke”, hanem az egyetlen Úr, aki szeretne mindannyiunk szívében valóban egyetlen Úr, egyetlen Isten lenni.

„A szívetek már foglalt. Azé, aki meghalt és feltámadt értetek, aki betöltött benneteket Szentlélekkel. Soha ne engedjétek át másnak az uralmat az életetek felett! – hangsúlyozta prédikációjában a főpásztor.

A szentbeszédet követően a megyéspüspök kiszolgáltatta a bérmálás szentségét az arra felkészült tizenhét fiatalnak.

Majd a felajánlással folytatódott a szentmise, melynek végén Sándor László plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik valamit hozzátettek ahhoz, hogy ez az ünnep megvalósulhasson és minél szebb lehessen. „Hála van a szívemben, hogy ennyi közös munka után valamiféle korona kerülhetett a dolgokra, akárcsak Krisztus Király fejére.

Bár ez a korona, ahogyan Krisztus Királynál is látjuk, sokszor inkább tövis, mint ékszer, mégis hála érte a Jóistennek.

Köszönöm a bérmálkozók szüleinek, nagyszüleiknek, dédikéknek – mindazoknak, akik ezekre a kis életekre tizennégy-tizenöt éve igent mondtak. Azt hiszem, mindannyian megtanulták, hogy mennyire komoly és sokszor mennyire nehéz ez. Hálás vagyok nektek, kedves szülők, nagyszülők, bérmaszülők, (...) mert nem könnyű egy életre igent mondani és egy élet mellett kitartani. Hálás vagyok nektek, hogy segítettétek őket, és engedtétek, hogy idáig, a bérmálásuk napjáig eljussanak” – fogalmazott a plébános.

Köszönetet mondott a hitoktatóknak, akik a fiatalokat kísérték s kísérik továbbra is az úton, valamint mindazoknak, akik a templomfelújítási munkálatokban részt vettek.

Az alkalmon jelen volt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is, aki beszédében a békéről és az összefogásról beszélt. „A templom közel háromszáz éves története során többször is megújult. A török feldúlta a települést, kétszázötven éve azonban újjáépítették az elődök, majd a második világháborúban szinte teljesen elpusztult a templom, de összefogással az elődök szintén újjáépítették. Most megint összefogtunk, melynek eredményeképp a templom ismét megújulhatott. Arra kérek mindenkit, hogy összefogással támogassák a fiatalok keresztény hitét, keresztségben való törekvéseiket és megmaradásukat is.”

*

A műemléki védelem alatt álló templom és kolostor felújítása során mindent az eredeti állapotnak megfelelően állítottak helyre. A homlokzat az eredeti színeit kapta vissza, a kolostorépület ablakai pedig megőrizték eredeti megjelenésüket, azonban energetikai szempontból jelentősen hatékonyabbá váltak a csere után. A templombelső új festést, új vízzáró szigetelést és lélegző vakolatot kapott a felázások ellen, miközben energetikai fejlesztéseket is végeztek. A kupolát és a templom 33 méteres tornyán lévő keresztet is újrafestették, valamint új vízszigeteléssel, szellőző vakolattal kezelték kívülről is a falakat, megszüntetve ezzel a vizesedést.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye



Fotó: Kling Márk



Videó: Bohár Dániel

Magyar Kurír