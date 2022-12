Immaculée Ilibagiza: Afrika szívéből szól Mária

A könyv íróját születésekor a szülei Szűz Mária tiszteletére nevezték el Ilibagizának (neve azt jelenti: testben-lélekben ragyogó szép, mint a Szűzanya), és a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Szívéről Immaculée-nak. Művében felidézi: ha kislánykorában valaki azt mondja neki, hogy kegyetlen vérontás közepette hamarosan legyilkolják szinte az egész családját és az összes barátját, azt gondolta volna, hogy az illető megháborodott.

Gyermeklányként számára igazi paradicsom volt a hazája a ’80-as évek elején, amikor a Ruandában történt csodás események „az egész nemzetben felszították a testvéri szeretet érzését és az Istenbe vetett hitet”. Akkoriban ugyanis, „bármilyen hihetetlenül” is hangzik, a Ruanda déli részén fekvő Kibehóban több fiatalnak megjelent Szűz Mária és isteni Fia, Jézus. A látnokok az egész világnak szóló égi üzeneteket kaptak a szeretetről, a megbocsátásról, valamint útmutatást, hogyan tudnának teljesebb életet élni, egymással törődni és hatékonyabban imádkozni. Az üzenetek mellett azonban rettenetes, apokaliptikus figyelmeztetések is érkeztek arról, hogy a gyűlölet és a bűn utáni sóvárgás sötét szakadékba sodorja Ruandát és a világ többi részét. „A harag apró magjából a gyűlölet hatalmas fája sarjadhat, amely eltakarja Isten fényét, és sötétségbe taszít benneteket.” Ez pedig rettenetes következményekkel jár.

Mária elsőként a katolikus iskolába járó, szegény sorsú Alphonsine-nek jelent meg, és az egyik jelenés alkalmából borzalmas képeket tárt elébe: „… levágott emberi fejeket látott egyre növekvő halomban, amelyekből még mindig ömlött a vér. A szörnyű látvány még iszonyúbb lett, ahogy a Szűzanya kitágította Alphonsine látását: hatalmas völgyet pillantott meg, amelyben millió bomló, fej nélküli holttest maradványai hevertek irdatlan halomban, és egyetlen élő sem maradt, aki eltemesse a halottakat.” A látnokok közül hárman is áldozatul estek az esztelen erőszaknak.

A könyv szerint Szűz Máriának az 1994-es népirtást előrevetítő próféciája az egyik fő oka annak, hogy a Katolikus Egyház nagy figyelemmel kísérte a kibehói jelenéseket.

2001 novemberében az Egyház – egészen kivételes módon – hivatalosan is elismerte a három diáklány, Alphonsine, Anathalie és Marie-Claire által tapasztalt Mária-jelenéseket. A lányokat szigorú vizsgálatoknak vetették alá orvosok, tudósok, pszichiáterek és teológusok, de semmiféle vizsgálattal nem tudták megmagyarázni a Szűzanya megjelenéseit kísérő csodás és természetfeletti eseményeket. A hiteles jelenés cáfolhatatlan bizonyítékai alapján a helyi püspök közölte: nem kétséges, hogy Ruandában csoda történt. Így a Vatikán is jóváhagyta a Fájdalmas Szűzanya-szentélyt, amely az egyetlen egyházilag elfogadott jelenési helyszín Afrikában.

Immaculée Ilibagiza megjegyzi: az Egyház eddig csak azokat a jelenéseket ismerte el, amelyeknek a fent említett három diáklány volt a tanúja 1981 és 1989 között. Rajtuk kívül azonban több más látnok is látta a Szűzanyát és Jézust. Őket is ugyanaz a szakértői csoport vizsgálta. Bár ezeknek a jelenéseknek az egyházi jóváhagyása még várat magára, az illetékes püspök azt mondta: a vizsgálat ugyan szünetel, de az ügy nincs lezárva, így lehetséges, hogy a jövőben több látnok tapasztalata is egyházi jóváhagyásban részesül. A szerző könyvében a legnépszerűbb és legtöbbet tanulmányozott nyolc látnokkal foglalkozik. Találkozott a látnokokkal, közülük többel barátságot is kötött, rajtuk kívül püspökökkel, papokkal és orvosokkal, akik tanulmányozták a jelenéseket.

Ahogy Ruanda egészét, úgy Kibehót is megtizedelte a népirtás. Ám mivel a Szűzanya szeretete „örök és elpusztíthatatlan, lelke áttörte a felperzselt, megkeményedett földet, és az ég felé tört mint ezernyi csodában bontakozó, szépséges virág”.

A kötet írójának beszámolója szerint napjainkban Kibeho újra él, ugyanaz a szenvedélyes buzgóság hatja át, mint ami a jelenések csúcspontján, az 1980-as évek elején ruandaiak százezreit vonzotta. A kibehói Szűzanya-szentélyhez zarándokok százezrei járnak imádkozni Afrika minden tájáról, sőt Európából és Amerikából is jönnek hívek. Világszerte híre ment, hogy Kibehóban „valami nagyszerű, valami csodálatos történik”. Immaculée Ilibagiza reméli: könyve hozzájárul ahhoz, hogy Kibeho ugyanolyan ismertté válik, mint Fatima vagy Lourdes. Jézus és Mária kibehói üzenete a szeretetről szól, és a világnak „ma oly nagy szüksége van arra, hogy meghallja!”

A könyv előszavát Jim Caviezel, a Passio című film Jézust alakító főszereplője írta. „Az e világi pénzzel, hatalommal és hírnévvel szöges ellentétben – amelyek pillanatnyiak, hamar feledésbe merülnek és elmúlnak – a Szűzanya Isten örök hatalmát testesíti meg és világítja meg, valóságosan és minden időkre – fogalmaz Caviezel. – Nap mint nap jelzi és emlékezetünkbe idézi, hogy Fia, Jézus örökké változatlan. Ő a ’világ Világossága’ ebben a világban, amely elvesztette a tisztánlátás képességét.”

A kötetben útmutatót kapunk arról, hogyan imádkozzuk a hétfájdalmas rózsafüzért, amely a középkorból származik, de a kibehói Mária-jelenések óta vált újra népszerűvé. A Szűzanya ugyanis elmondta, hogy ebben a rózsafüzérben hatalmas lelki erő rejlik mindazok számára, akik szívből imádkozzák. Megígérte: ha nyitott és bűnbánó szívvel imádkozzuk, elnyerjük az Úrtól bűneink bocsánatát, és lelkünk megszabadul a bűntudattól és a lelkiismeret-furdalástól. Ha kitartunk ebben az imádságban, idővel mélyen megértjük, hogy miért vétkezünk. Ez a tudás pedig megadja a bölcsességet és az erőt, hogy változni tudjunk, megszabaduljunk jellemgyengeségeinktől, személyiséghibáinktól, amelyek boldogtalanná tesznek, és meggátolják, hogy azt az örömteli életet éljük, amelyet Isten nekünk szánt.

A könyv megírásában közreműködött Steve Erwin kanadai író, újságíró.

Fordította: Ménesiné Mezősi Krisztina.

Immaculée Ilibagiza: Afrika szívéből szól Mária – Az első egyházilag elismert afrikai Mária-jelenés története

Mécs Családközösségek, 2022

