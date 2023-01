Imre Bálint református esperes igehirdetésével kezdődött az ökumenikus imahét Székesfehérváron

Mint ismeretes, az idei ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze, akik ebben az évben mottóul a „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Ézs/Iz 1,17) szentírási részt választották.

A székesfehérvári nyitó imaalkalmon Tóth Tamás, a Prohászka-templom plébánosa köszöntötte az egybegyűlteket.

Az idei fehérvári ökumenikus imahéten minden felekezet a saját kincseiből, istenkapcsolatából és imádságából szeretne megmutatni valamit – mondta Tóth Tamás plébános. – Az elmúlt száz év elég volt arra, hogy a hasonlót keressék a hitükben; most a különbözőségeket is szeretnék megmutatni egymásnak, azzal a hozzáállással, hogy a másiknak is igaza lehet.

Az ökumenikus istentisztelet bevezetőjét a katolikus szentmise igeliturgiája szerint tartották, Dózsa István, a Szent István király székesegyház plébánosa vezetésével.

Imre Bálint református esperes-lelkipásztor nemcsak a kiragadott szentírási részt, hanem Izajás könyvének teljes első fejezetét vizsgálta igehirdetésében.

Hatalmas nagy intés van ebben az egész passzusban – fogalmazott a szónok. – Az ige szerint

ahhoz, hogy az Isten szerinti jót tudjuk tenni, szembe kell néznünk önmagunkkal és cselekedeteinkkel, hogy mennyire rutinszerű vagy élő a vallásosságunk, amit a 21. században megélünk.

Ha szembe tudunk nézni önmagunkkal, akkor tudunk előremozdulni a jótettekben, és meglátni a felebarátot a másikban úgy, ahogy Isten látja őt.

A kérdés, hogy a saját életünkben képesek vagyunk-e meglátni Isten jelenlétét. Általában csak panaszkodunk, sopánkodunk, hogy az Úr megpróbál, újabb és újabb keresztet helyez a vállunkra. Mi az eredménye ennek a látásnak? Bölcs Salamon így fogalmazza meg: az embert a saját bolondsága vezeti félre, az Úr ellen zúgolódik a szíve. Ennek következménye, hogy

földi és emberi megoldásokat keresünk, ahelyett, hogy az élő Istent keresnénk. Így pártol el Teremtőjétől az, akit a Teremtő a fiának nevez.

Ez pedig láthatóvá lesz a politikai és közéletben egyaránt.

A szövetség megszegése, Isten elhagyása következményekkel jár. Ahogy az egykori Izraelnek sem Asszíriával volt dolga, úgy a mai istenfiaknak, vagyis nekünk sem az Európai Unióval, az USA-val vagy Oroszországgal van dolgunk, hanem az élő Istennel.

Isten jeleket tesz fenn az égben és lenn a földön, csak meg kell látni és láttatni másokkal – emelte ki Imre Bálint esperes. – Küldetése mindazoknak, akik elfogadták az Úr Jézus Krisztus áldozatát, és meglátták Jézusban a Messiást, hogy hitre vezessenek másokat. Mert mindaz, ami egykor Izraellel, de ami a mai társadalomban is történik, a megtérés és az Istenhez fordulás hiánya miatt történik meg. Ézsaiás próféta és a 21. századi hívő keresztény ember is az élet tisztaságáért harcol, mert ez a küldetése. Ne legyen többé elnyomás és erőszak, hanem érvényesüljön az igazság és a jog.

„Nemcsak a templomokban tiszteljük az Urat, hanem az élet minden területén. Ezért szól a prófétai útmutatás, ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok jót tenni, törekedjetek az igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Szodoma és Gomora sorsát csak a megtéréssel lehet elkerülni. Ez az élet és a megmaradás egyetlen útja minden időben. A próféta azt is mondja később: megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. A megtéréshez hitre van szükség. A hit pozitív oldala: az élő Istenhez mint Atyához megtérni; az ő hűségére teljes szívvel válaszolni, és megtanulni jót cselekedni. Megtérve és megnyugodva megmaradni, ez a kulcs. És ezt kell nekünk vinni az emberek közé” – hangzott el Imre Bálint református esperes-lelkipásztor tanításában.

Az igehirdetés után a Hiszekegy, majd közbenjáró imák következtek.

Dózsa István plébános a hívek könyörgésében azért fohászkodott, hogy a teremtést tisztelve, okosan használjuk az Istentől kapott erőforrásokat minden ember javára. Hogy jóvá tegyük a kárt, amelyet másoknak okoztunk, a megosztottságot, amelyet népek között keltettünk. Kérte a Lélek kegyelmét, hogy gyógyuljon a megosztottság, és jöjjön létre az egység, amelyért Jézus imádkozott.

„Úr Jézus Krisztus! Te vagy az út, igazság és élet. Földi szolgálatodban az igazság öltött testet a jóban, amit cselekedtél. Lerontottad a megosztottság falait és az előítéletek béklyóit. Nyisd meg szívünket és elménket, hogy felismerjük: bár sokan vagyunk, benned mégis egyek.”

A közös imádságon a zenei szolgálatot Dóczi István karnagy vezényletével és Tóka Szabolcs orgonaművész kíséretével a város ökumenikus kórusa látta el.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye



Fotó: Berta Gábor



Magyar Kurír