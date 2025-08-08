Indulj el a test és a lélek közös útján a reményért! – Idén is lesz 1Úton nemzetközi zarándoknap

Az eseményhez évről évre egyre többen csatlakoznak, hirdetve a zarándoklás régi-új hagyományát itthon és külföldön egyaránt. A csatlakozók számának növekedése igazolja, hogy ez a fajta közösségi élmény, a közös célért való tenni akarás egyre többeket mozgat meg, egyre többekben fogalmazódik meg, hogy valamilyen többlettel, lelki tartalommal töltsék meg aktív szabadidős tevékenységeiket. A felajánlott célért való tenni akarás jelentése kettős ebben az értelemben: a komoly testi áldozat mellett az imádság ereje is meghúzódik. A zarándoklat felajánlása pedig igen gyakran célt is ér.

Az elmúlt két-három év sok változás hozott. A világunkban tapasztalható rendkívüli helyzet megélése sokakat indított belső útra, igazi önfejlődésre. Augusztus 16-án vagy a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra kelljen és tegyen valamit azért, hogy a remény emberévé váljon.

Egy zarándoklat során megoszthatjuk zarándoktársainkkal fájdalmunkat vagy boldogságunkat, tanulhatunk egymás hibáiból, megoldást, eszközt adhatunk az útkeresők kezébe – ezért a szervezők remélik, hogy sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz.

A központi lelki programhoz minden zarándokszakasz kínál valami pluszt, ami igazodik a helyi közösség, az érintett terület lelki életéhez, de akár a terepviszonyokhoz is. Az idei 1Úton zarándoknapon nemcsak gyalogosan, de kerékpárral, futva vagy lovon, sőt kenuval is meg lehet tapasztalni, hogy milyen érzés a lelkiségben eltöltött zarándoklás.

Csatlakozni – egy-egy kivételes szakasztól eltekintve, amely valamilyen különleges sajátossággal bír, például a kerékpáros szakaszok esetében – bárhol bármikor lehet. A Mária-út lehetőséget biztosít arra, hogy ne az otthonunktól távol találjuk meg ezt a lehetőséget, hanem saját régiónkban is ki lehessen próbálni a zarándoklást. Az 1Úton nemzetközi zarándoknapnak az az egyik célja, hogy megmutassa, hogy itthon is lehet zarándokolni és tartalommal megtölteni, olykor erőnket próbára téve, a csodás természeti és épített környezetben eltöltött időt.

Szeretettel hívják azokat is, akik akadályoztatásuk miatt nem tudnak részt venni a zarándoklatokon, csatlakozzanak be az imaháttérláncba, ajánlják e napon gondolataikat és imáikat a reményért.

Aki szeretné, hogy az ő imaszándékát is hordozzák a csoportok, írja meg az info@mariaut.hu e-mail-címre!

További részletek a Mária-út honlapján találhatók.

