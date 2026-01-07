Ingyenes felvételi előkészítő indul a kazincbarcikai szalézi gimnáziumban

Miért érdemes a felvételi előkészítőn részt venni?

A felvételi előkészítő során megmutatják, hogy milyen feladattípusok vannak, hogyan lehet a legkönnyebben megoldani azokat, valamint segítenek abban is, hogy milyen módon lehet a leghatékonyabban, a legmagasabb pontszámot elérni.

A 2×2 óra alatt a tanulók egymást is megismerhetik, így ha szeptemberben ismét találkoznak, már ismerősként üdvözölhetik egymást.

Arra is lehetőség van, hogy egy kicsit megismerjék a kazincbarcikai iskola épületét és beleszagoljanak a középiskolai életbe. Az sem hátrány, hogy találkozhatnak leendő tanáraikkal, akiktől akár további információkat is megtudhatnak a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumról.

Hogyan kell jelentkezni a felvételi előkészítőre és mennyibe kerül?

A részvétel ingyenes, pontosan azért, hogy ne zárjanak ki senkit, ne korlátozzák a résztvevők körét. Azonban a szervezés érdekében azt kérik, hogy 2026. január 12-ig jelentkezzenek az előkészítőre egy kérdőív kitöltésével, hogy előre meg tudják határozni, hogy hány csoportot szükséges kialakítani.

A jelentkezésről bővebb információk ITT olvashatóak.

Forrás és fotó: Szalezigimi.hu/Szaléziak.hu

Magyar Kurír