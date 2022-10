Ingyenes szakmai továbbképzéseket hirdet a Pázmány ITK pedagógusoknak

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs, Technológiai és Bionikai Kara több mint 10 éve kiemelt figyelmet fordít a középiskolai tanárokra és a középiskolai diákokra; ennek rendkívül nagy szerepe van abban is, hogy az egyetem sikeresen tölthesse be küldetését. A kar célul tűzte ki a „tanítva-kutatva-fejlesztve” módszert, illetve életmódot. A középiskolai tehetséggondozás támogatása szempontjából kiemelten fontos a középiskolai szaktanárok megszólítása és szakmai továbbképzése. Ezért a karon oktatott szakok legfontosabb öt alapozó tantárgyához – matematika, fizika, kémia, biológia, informatika – kapcsolódóan a Katolikus Pedagógiai Intézettel közösen továbbképző konferenciákat is szervez az egyetem.

Ezek az események az országban egyedülálló lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a pályakezdő pedagógusok, a pedagógushallgatók és a tapasztalt, akár nyugdíjas korú pedagógusok találkozzanak egymással, eszmét cseréljenek az egyes alkalmakon. Így sok év alatt felhalmozódott tudás ötvöződhet az új ismeretekkel.

A továbbképzésről rendkívül pozitívak a visszajelzések: a részt vevő pedagógusok hiánypótlónak, szemléletformálónak, kifejezetten tartalmasnak, informatívnak tartják az előadásokat, és kifejezetten értékesnek az egymással való találkozás lehetőségét, és hogy meg tudnak vitatni bizonyos témákat.

A továbbképzés előadásait felkért középiskolai tanárok, valamint a Pázmány ITK oktatói tartják. A szakmai ismeretek átadásán túl az ITK képzései, a laboratóriumaiban folyó kutatások is bemutatásra kerülnek. A konferencián való részvétel a pedagógusok szakmai továbbképzésének keretében elismerhető.

Az őszi kurzus továbbképzései az alábbi időpontokban lesznek megtartva (regisztrálni az események előtt legkésőbb nyolc nappal lehet):

okt. 19. szerda 13:00–17:00 Biológia

okt. 28. péntek 10:00–14:30 Kémia

nov. 9. szerda 13:00–17:00 Fizika

nov. 16. szerda 13:00–17:00 Matematika

nov. 23. szerda 13:00–17:00 Informatika

Bővebb információt a tantárgyak nevére kattintva kaphatnak az érdeklődők.

