De van! – Interjú Anna Maria Federicivel, a magyar neokatekumenális közösségek felelős katekétájával

– Mi a Missio ad Gentes lényege? Mi a debreceni közösség története?

– A Missio ad Gentes a neokatekumenális közösségek testvéreiből alakul. Ezen közösségek célja a keresztség újrafelfedezése, tudatos megélése. A missziós közösség szekularizált területeken, a helyi püspök kérésére születik, hogy az Egyház jeleit adják. A debreceni misszió 2013-ban jött létre négy család, két egyedülálló nő, egy pap és egy szeminarista részvételével. A családok közül kettő magyar, egy Madridból, egy pedig Milánóból érkezett, a többiek Budapestről jöttek.

– Milyen feladatot látnak el a misszió során?

– Ebben a szekularizált világban nem elégséges az a fajta vallásosság, amely nem tud válaszolni a fiatal generációk életet érintő legfontosabb kérdéseire, mint például: „Mi az élet értelme? Miért halunk meg? Miért vannak háborúk? Hol van Isten ezekben a dolgokban?” Az a tapasztalatunk, hogy ezekre a kérdésekre nem elég vallásos módon válaszolni, különösen a szekularizált ember számára nem.

Először is az a fontos, hogy megértsék azt, van olyan válasz a kérdéseikre, amely az ő életükre is hatással van. Sokan a szenvedésükre keresik a megoldást, minden ember óhajtja legbelül a boldogságot.

Másik fontos kérdés, hogy mi a kereszténység. Az, hogy az ember Krisztussal éljen. Ő az, aki legyőzte a legnagyobb nehézséget, a halált. Ott az egzisztenciális kérdés, ha rendesen élünk is, de meghalunk, akkor mi értelme volt ennek az egésznek. Az emberi gondolkodás kettős ebben az értelemben: vagy nem érdekli a halál, mert az élvezetek hajszolása jelent prioritást, vagy úgy gondolja, hogy nem ért semmit az egész élete. Mi arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a felnőtt hittel ezt az egész életet lehet Krisztussal élni, számolva azzal, hogy ő legyőzte a halált és így értelmet adott mindennek.

A krisztusi élethez hozzátartozik, hogy a saját életünket Krisztuséhoz alakítjuk.

Azért nevezik a neokatekumenális utat a „megtérés útjának”, mert felfedezzük és megújítjuk a keresztségünket, mint a régi ember halálát és a krisztusi születését. Ahogy az ősegyházban a katekumenátus vezetett el erre, úgy az most is fontos, ahogy VI. Pál pápa is kiemelte.