Interjú Marton Zsolt püspökkel a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszáról

Az Emmauszi tanítványok útja illusztrálja talán legjobban a szinodális utat. Ezt sokan hasonlították már az úton levő egyházhoz, Isten vándorló népéhez. Elindul két tanítvány, és melléjük szegődik egy ismeretlen. A két tanítvány befogadó, nem zavarják el az idegent, meghallgatják. Jézus tudatlanságot színlel, türelmesen halad a tanítványokkal. Először meghallgatja őket, utána tanít. Megmagyarázza az írásokat, majd diszkrét szeretetével megnyitja a szívüket és az értelmüket. Végül a kenyértörésben fedezik fel, és akkora öröm tölti el őket, hogy visszasietnek Jeruzsálembe, pedig már este van.

A szinodális folyamatot is ez jellemzi: együtt haladás, meghallgatás, befogadás, tanítás és a hit örömének a fölfedezése és fölfedeztetése.

Mindez Isten Igéje és az Eucharisztia köré csoportosul. Ne azért haladjunk együtt az úton, mert ez a Vatikántól kapott házi feladat, hanem azért, mert Krisztus ezt a szeretetutat mutatta meg nekünk, és ez tud valódi örömet adni mindannyiunknak. Az egy úton járásban lesznek kihívások és problémák. A Szentlélekben azonban előbb-utóbb minden összekapcsolódik. Ő mindent összerak, összekapcsol.

(...) ilyen még nem volt a Katolikus Egyházban. Emlékszem, hogy egy korábbi szolgálati helyemen megkérdeztem a híveket, mikor legyen a szentmise, mi az, ami az ő életritmusuknak megfelel. Azt mondták, hogy én vagyok a pap, döntsem el én. Így is lett, de nekem jobban tetszett volna, ha közvélemény-kutatást tudtunk volna végezni és a hívek életéhez igazítva rendelkezni a szentmisék rendjéről.

A szinodalitás egy új kultúra, amihez sem a híveink, sem a papjaink nincsenek hozzászokva. Ezen az újdonság okozta ijedtségen kellene elsősorban átlendülnünk.

Nem szabad szkeptikusnak lenni. Ne gondoljuk, hogy már úgyis mindent eldöntöttek „odafönt”. Persze az is lehet, hogy valaki nem érzi a közösség részének magát. Vagy nem érti, hogy minek erőlteti a pápa és a főpásztor ezt a megkérdezést éppen most.

(...) valójában már megvannak a szinodalitás struktúrái, csak nem élünk vele. A döntés felelőssége a vezetőé marad, és nem kell megijedni attól, ha egy döntést sok konzultáció, esetleg vita előz meg. Könnyebb látszólag úgy vezetni, hogy mindent a vezető dönt el, és akkor nincs benne kockázat, de ez nem az evangélium szerint való élet. A Szentlélek a munkatársaimon, a megbízott vezetőkön keresztül, az Isten népén keresztül is irányt tud mutatni.

A keresztség szentsége által minden Krisztus-hívőt fölken az Egyház az általános papságra. Aki meg van keresztelve, az küldetést is kap, ami azt jelenti, hogy krisztusi módon éljen ott, ahol van, eszerint gondolkozzon, dolgozzon. Ha pedig kapott egyéb karizmát is, akkor azt állítsa az egyházközösség szolgálatába. A „sensus fidei”, azaz a hitérzék szerint a Szentlélek a megkeresztelt, de teológiai tudással nem rendelkező, a hitét alapjaiban ismerő személyben is meg tudja mutatni, hogy Ő mit szeretne. Jó lenne ezt a hitérzéket fejleszteni, és ezen keresztül kapcsolódni az Egyház felszentelt tagjaihoz. Így egészítenénk ki egymást. Mindehhez nagyon fontos a személyes megtérés, az, hogy az életünk valóban evangéliumivá váljon. Nemcsak a vasárnapi szentmisén legyünk jelen, hanem a magánéletünkben, a házasságunkban, a munkahelyi kapcsolatainkban az evangélium szeretettörvénye legyen a meghatározó.

(...) menjünk együtt a szinodális úton! Higgyünk abban is, hogy az Egyház legfőbb elöljárója, Ferenc pápa a Szentlélektől kapott indítást arra, hogy ezt a folyamatot elindítsa – biztatott a szinodális folyamatról szóló interjúban Marton Zsolt váci megyéspüspök.

A beszélgetés végén a főpásztor kiemelte: „Minden közösségre, minden hívőre számítunk ebben a folyamatban, amelyről Piero Coda olasz teológus professzor így nyilatkozott:

»A katolikus egyház legfontosabb kezdeményezése a II. Vatikáni Zsinat óta.«”

