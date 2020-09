Iskolafogászati rendelőt alakítottak ki a debreceni Szent József-iskolában

A debreceniek életminőségének javításához hozzátartozik az egészségügyi alapellátás fejlesztése is – hangsúlyozta az eseményen Széles Diána, Debrecen alpolgármestere. Kifejtette, hogy a város számára is nagyon fontos az egyházakkal való hosszú távú együttműködés, együttgondolkodás; tapasztalható, hogy Debrecenben egyre nagyobb szerepet kapnak az egyházi fenntartók.

A városstratégiai programban megvalósuló egészségügyi alapellátásban – felszámolva és korszerűsítve az eddigi rendszert – a jövőben Debrecen iskolafogászati ellátását helyben biztosítják mind az egyházi, mind az állami fenntartású iskolákban, vagy az intézményekhez közel eső épületekben.

A félévente elvégzendő fogászati szűrés, a rendelőkbe eljutás eddig nagy feladatot jelentett az intézményeknek. A gyermekek számára is fontos e változás, hiszen nem idegen környezetben, hanem barátságos légkörben, saját intézményükben vehetnek részt a szűréseken, a szakellátásban, és megismerik, naponta találkoznak az ellátásban dolgozó szakemberekkel.

Széles Diána arról is tájékoztatott, hogy Szent József-iskolában a város és az egyházak megosztva a költségeket, 4-4 millió forintot vállalva alakították ki a minden gyermek számára barátságos rendelőt, ahol a Debrecenben működő két római katolikus (Svetits, Szent József-iskola) köznevelési intézmény diákjait, mintegy 1680 gyermeket fognak ellátni.

Papp Csaba, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetének igazgatója az átadáson elmondta, Debrecen városi szinten és ingyenesen biztosítja az iskolafogászatot, mind az alapellátást, mind a szakellátást, benne a fogszabályzást is, amely igen költséges beavatkozást jelent.

Az intézetvezető azt is hangsúlyozta, hogy a városban 38 ezer iskoláskorú gyermek van, az évi kétszeri szűrés 76 ezer orvos-beteg találkozót jelent. E kezdeményezés hatékonyabbá teszi a rendszert; a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő Szent József köznevelési intézményben fogászati körzetként működik majd a rendelő, amelynek felszerelését a Debreceni Egyetem Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézete biztosította.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök örömét fejezte ki, hogy az iskola fogászati rendelőintézettel bővült. Fontos, hogy az intézményekben dolgozók és tanulók minden tekintetben, még az egészségügyi ellátás során is otthon érezzék magukat. A megyéspüspök hangsúlyozta, az Egyház azért tart fenn intézményeket, hogy hirdesse az Örömhírt, Isten gondoskodó jóságát, szeretetét, és minél teljesebb körű ellátásban nevelje-oktassa a reá bízott gyermekeket. A fogászati rendelő kialakítása is Isten szeretetének megnyilvánulására, jelenlétére utal.

Palánki Ferenc püspök további fejlesztésekről is beszámolt a sajtó jelenlévő képviselőinek. Elmondta, a Szent József köznevelési intézményhez 840 gyermek tartozik. Az iskola épületének bővítése lehetővé teszi, hogy 1–12. osztályig évfolyamonként 3 osztályt indítsanak a későbbi években. A közelmúltban tették le a Debrecen Józsa városrészén épülő katolikus óvoda alapkövét. Ennek a fejlesztésnek része lesz egy még csak tervezés alatt álló józsai általános iskola építése is.

Végül megköszönte Debrecen város vezetésének és az egészségfejlesztési intézetnek a közreműködését. Debrecen lelki központ is, az egység városa. Mindannyian, akik itt élünk együtt vagyunk Debrecen – fejezte be beszédét Palánki Ferenc megyéspüspök, majd megáldotta az új fogorvosi rendelőt, és sor került az ünnepélyes szalagátvágásra is.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Kovács Ágnes

Magyar Kurír