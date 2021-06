Iskolatáska-gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a PontVelem Okos Program

A Máltai Szeretetszolgálat, a PontVelem Okos Program és a GLS Hungary közös MosolyTáska akciójában általános iskolások segíthetnek nehéz helyzetben élő kortársaiknak. A tanulók június 1. és 23. között adhatják le a jó állapotú iskolatáskákat az ország minden általános iskolájában, hogy augusztusban olyan családok gyerekei kaphassák meg, akik számára a táskavásárlás nehézséget jelentene.

Az akcióban arra biztatják a gyerekeket, hogy a már kinőtt, vagy megunt iskolatáskáikból készítsenek „MosolyTáskát”. A szervezők arra hívják fel az adományozók figyelmét, hogy olyan táskákat ajánljanak fel, amelyeket maguk is szívesen elfogadnának, vagyis hibátlan, tiszta, használható eszközöket adományozzanak, amelyek valódi segítséget jelentenek és örömet okoznak azoknak a gyerekeknek, akik megkapják.

A jó állapotú és kitisztított táskákat az iskolában a kapcsolattartó tanárnak adhatják le a gyerekek június 23-ig.

A táskát üresen, vagy az év során megmaradt, de nem használt tanszerekkel megtöltve is leadhatják a diákok, illetve személyesebbé tehetik, ha rövid jókívánságot, biztató üzenetet helyeznek el benne a táska leendő gazdájának. A felajánlott eszközöket részben a Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei gyűjtik össze az iskolákból, részben a GLS szállítja a szervezet raktárába. A szeretetszolgálat munkatársai jól ismerik a rászoruló családokat, így a gyerekek adományai oda juthatnak el, ahol arra a legnagyobb szükség van.

A júniusi gyűjtés kettős célt szolgál. Amellett, hogy a táskák segítséget nyújtanak a rászoruló családoknak a következő iskolakezdéskor, a MosolyTáska akció arra ösztönzi a gyerekeket, hogy a segítségnyújtás is legyen természetes része az életüknek. A szervezők remélik, hogy a diákok tapasztalati úton megtanulják, hogy mint a megtakarításaikat vagy tanulmányaikat, az adományozást és az önkéntességet is tervezzék előre, és hogy egy új táska vásárlása ne csupán pénzügyi döntés legyen, hanem alkalom egy náluk nehezebb helyzetben élő társuk támogatására is.

A Máltai Szeretetszolgálat, a PontVelem Okos Program és a GLS Hungary nem először szervez az általános iskolások számára jótékonysági akciót. A Karácsonyi Mosoly Manók programban az elmúlt öt évben összesen több mint 36 ezer kisgyermeknek készítettek karácsonyi ajándékcsomagot kortársaik.

Az iskolák részletes tájékoztatást találnak a https://www.pontvelem.hu/segits-velem/mosolytaska oldalon.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír