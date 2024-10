Ismét egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért világszerte

A Szükséget Szenvedő Egyház (AID To The Church In Need, rövidítve: ACN, egy nemzetközi katolikus lelkipásztori segélyszervezet, amely évente több mint 5000 projektnek nyújt pénzügyi támogatást világszerte) által szervezett imakampány elsődleges célja, hogy újra felélessze az ima erejébe vetett hitet. A világméretű kampány felhívás arra, hogy emlékezzünk a Fatimai Szűzanya szavaira, miszerint a rózsafüzér őszinte gyermeki és bizalommal teli imádsága valóban megváltoztathatja a világot, legyőzheti a gonoszt és békét hozhat.

A rózsafüzér közös imádkozása erősíti az egységet a katolikus egyházban és a népek között is, hiszen mindannyian arra vagyunk meghívva, hogy egy családot alkossunk határokon átívelően, az imádságban egyesülve. Az imádságból nő az Isten és a felebarát iránti szeretet. A rózsafüzér megnyitja szívünket az üldözöttek, a rászorulók és a szegények megsegítésére, akikben maga Krisztus szenved.

Ezért október 18-án a világ minden táján gyermekek imádkozzák a rózsafüzért.

A Szükséget Szenvedő Egyház nemcsak lelkipásztori karitatív szervezetként, hanem imaközösségként is tekint önmagára. Fatimában a Szűzanya arra utasította a három látnokgyermeket, Luciát, Franciscót és Jacintát, hogy imádkozzák mindennap a rózsafüzért, hogy a világ számára békét hozzanak. Az ACN által több mint 140 országban végzett mindennapi munka lehetővé teszi, hogy első kézből lássák, mennyire szenvednek a keresztények és az egész világ a szegénység, a terrorizmus és a háborúk hatásaitól. Egyedül Isten hozhat békét. Mi is hozzájárulhatunk ehhez – konkrét segítséggel, de mindenekelőtt imáinkkal.

Szeretettel hívják a családokat, katolikus közösségeket, plébániákat, hogy október 18-án imádkozzák együtt a rózsafüzért a gyerekekkel a világ békéjéért és egységéért. A közös imára ITT lehet regisztrálni.

A rózsafüzér imádkozásához készült segédlet INNEN letölthető.

Az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” imakezdeményezés fő célja, hogy megmutassa: a gyermekek bizalommal teli imája nyílként repülhet egyenesen Isten szívébe, és ezért van olyan különösen nagy ereje. A gyermekek világméretű, közös rózsafüzér imádkozása sok kegyelmet hozhat a világra és nagy áldás a családok és az Egyház számára.

A kampány ötlete 2005-ben született Venezuela fővárosában, Caracasban. Miközben több gyermek imádkozta a rózsafüzért egy kegyhelyen, a jelenlévő nők közül néhányan mélyen megtapasztalták Szűz Mária jelenlétét. Azonnal Pio atya ígérete jutott eszükbe: „Ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik.” És pontosan erről van szó: a gyermeki ima erejében való bizalomról. Jézus így tanít minket: „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 18,3).

Az azóta eltelt évek során több százezer gyermek csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és számos megható bizonyságtételt eredményezett a világ minden tájáról. Reméljük, idén még többen lesznek. A világnak mindennél nagyobb szüksége van rá! Ez a kezdeményezés nemcsak a gyermekek öröméről és buzgóságáról szól, hanem arról is, hogy a velük együtt imádkozó felnőtteket is megérintette a kegyelem és ők maguk is elkezdtek állandó helyet adni a rózsafüzérnek az életükben.

Október az Egyház számára a rózsafüzér hónapja. Október 18-án ünnepeljük Szent Lukács evangélista ünnepét is. Ő az, aki átadta nekünk Jézus gyermekkorának történetét és a hagyomány szerint szoros kapcsolatban állt a Szűzanyával.

Forrás és fotó: Bízd Rá Magad

Magyar Kurír