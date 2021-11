Ismét randevút szervezett a Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Irodája a házaspároknak

Bár a tavalyi évhez képest idén személyes találkozásra készültek, a jelenlegi járványhelyzet óvatosságra intette a szervezőket, ezért ismét nagyobb hangsúlyt fektettek az online közvetítésre. Az étteremben, személyesen szűkebb közösségben, de az internet segítségével bekapcsolódókkal együtt több százan tölthettek egy tartalmas estét az Ókovács házaspárral.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Udvardy György veszprémi érsek is.

Hány terv, ötlet született akár csak a családpasztoráció területén, és hányszor kellett mindezeket felülírni, módosítani az elmúlt hónapokban. A legfőbb üzenet mégis az, hogy a közösségek soha nem adták fel, megtalálták a módját, hogyan érjék el a családokat – mondta a főpásztor.

Négy területet hangsúlyozott a főpásztor, melyre az embernek szüksége van és melyek az Egyházban is összetartoznak: imádság, cselekedet, ünnep és hitünk megvallása. „Ma, itt az ünnep ideje van” – zárta beszédét Udvardy György érsek.

Fodor János családreferens plébános arról beszélt, hogy sok a teher a házaspárokon, de ki kell mondani és sokszor felidézni: Ajándék vagy a számomra! Pont azok a nehézségek teszik széppé az életünket, melyeket együtt kell megoldanunk.

János atya arra kérte a házaspárokat, tekintsenek vissza közös életükre, melyek voltak azok a dolgok, amelyek segítettek, hogy együtt lehessenek, együtt maradhassanak. Akár az Őszi randevú után, otthon vizsgálják meg, melyek azok a pontok az életükben, amelyek kiemelkednek, szépek voltak, mik által megértették, mennyire fontos számukra, aki mellett elköteleződtek egy életre.

Az est további részében megismerkedésükről, házasságukról, gyermeknevelésről, a család és a munka összeegyeztethetőségéről beszélgetett az Ókovács házaspárral Gerstmár Ferenc.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója és felesége, Máthé Zsuzsa történész, újságíró őszintén és jóleső természetességgel vallottak különbözőségeikről, hétköznapi nehézségeikről. Elmondásuk szerint ők ugyanolyan szokványos nagycsalád, mint bármelyik másik, négy gyermekkel; ugyanolyan helyzeteket kell megoldaniuk, mint sokunknak, például hogy hogyan osszák be jól az idejüket, ki viszi el a gyermeket fogszabályzásra...

Szilveszternek saját bevallása szerint állandó a lelkiismeret-furdalása, folyamatosan úgy érzi, hogy mindig máshol kellene lennie. Zsuzsa elmondta, hogy a gyerekek mellett is igyekezett kapcsolatot tartani a külvilággal, reflektálni a világ dolgaira, ezért az írást akkor sem hagyta abba.

Most olyan életállapotban vannak, amikor még a gyerekeikkel, de már a szülőkkel is vannak feladataik a munkájuk mellett. Mindez rengeteg energiát igényel, ezért minden együtt töltött időt igyekeznek ajándéknak tekinteni, akár egy közös bevásárlást is.

A házaspár fesztelenül, sok humorral osztotta meg gondolatait, érzéseit minden témában. Szó esett többek között az Operaház missziós küldetéséről, a Szent István Intézetben zajló munkáról is, melynek Zsuzsa az egyik alapítója, aki fontos küldetésének tekinti az életvédelem szolgálatát.

A szervezők zenei blokkokkal tették színesebbé, változatosabbá az esti programot. Közreműködött Sipos Csaba, a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola tanára.

Az Őszi randevú végén a Tátrai házaspár, József és Rita ünnepélyesen megnyitotta az immár hatodik alkalommal elinduló Rendhagyó Randevú házasságépítő online játéksorozatot, melyre ITT lehet regisztrálni.

