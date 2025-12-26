Isten irgalmas szíve örökre nyitva marad – Bezárult a Santa Maria Maggiore-bazilika szent kapuja

Karácsonykor, a napok óta szüntelen eső áztatta Rómában, alkonyatkor, zarándokok részvételével zajlott a szent kapu bezárásának ősi szertartása. „Amint bezárjuk ezt a szent kaput, hisszük, hogy a Feltámadott szíve, az új élet kimeríthetetlen forrása mindig nyitva marad azok előtt, akik belé vetik reményüket” – hangsúlyozta a bíboros.

Ősi és ünnepélyes szertartás

Az ünnepi szentmisét megelőző szertartás a szent kapu előtt, a bazilika előterében kezdődött. A könyörgés után a bíboros csendben a szent kapuhoz lépett, térdre borult, és csendben imádkozott. Végül felállt, és bezárta a kaput, melyen zarándokok sokasága haladt át a remény jubileumi szentévében.

A kapu bezárását a zarándoklat hagyományát idéző ősi harang, a Sperduta szava kísérte. [A harang neve La Sperduta, magyarul: Az elveszett. A név egy 16. századi népi hagyományból származik, amely szerint egy pásztorlány (más források szerint egy zarándok) eltévedt a környéken az éjszakai sűrű ködben a római Esquilinus domb környékén. A lány a Szűzanyához imádkozott segítségért, ekkor megszólalt a bazilika harangja, amelynek hangját követve szerencsésen hazatalált – a szerk].

A kaput még Ferenc pápa megbízásából a litván főpap nyitotta meg, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén, 2024. január 1-jén. A kapu bezárásának időpontja most sem volt véletlen, a bazilikában, a hagyomány szerint a főoltár alatt őrzik annak a szent jászolnak az ereklyéit, melyben az újszülött Jézus feküdt.

Váljunk nyitott kapukká mások számára

„Ami bezárul, az nem az isteni kegyelem, hanem egy különleges idő az Egyház számára; ami viszont örökre nyitva marad, az az irgalmas Isten szíve” – hangsúlyozta Makrickas bíboros a szertartást követő karácsonyi szentmisén, amelyen a Liberiana kórus (hivatalos nevük: Cappella Musicale Liberiana) adott zenei szolgálatot. A kórus az idei jubileumi évben ünnepli hivatalos alapításának 480. évfordulóját.

„Ma láttuk, ahogy bezárul a szent kapu – mutatott rá a bíboros –, de az igazán fontos kapu továbbra is a szívünk kapuja marad: akkor nyílik meg, amikor Isten szavát hallgatjuk, akkor tágul, amikor testvéreinket befogadjuk, és akkor erősödik, amikor megbocsátunk és bocsánatot kérünk.”

A Szent Kapun való áthaladás ajándék volt, és attól kezdve, hogy ma nyitott kapukká válunk mások számára, ez a mi jövőbeli feladatunk”.

Így egy egyszerű és ünnepélyes gesztus „hálás emlékezéssé és bátor küldetéssé” válik – buzdított a főpap.

Egy jubileum, két pápa

Homíliájában a bazilika bíboros főpapja kiemelte a hamarosan véget érő remény jubileumának egyedülálló jellegét: ez a szent év Ferenc pápával vette kezdetét, és Leó pápa folytatta. Az egyetlen hasonló az 1700-as szent év volt, amelyet XII. Ince pápa nyitott meg, és XI. Kelemen pápa zárt le. De ma, akárcsak akkor, ez „a staféta és a vezetés átadásának ideje is volt, amely a soha véget nem érő egyházi élet képét adja nekünk”, mert „az Úr soha nem hagyja el Egyházát”.

A béke lehetséges

A remény jubileuma, folytatta a bíboros, „olyan idő volt, amikor az Egyház ismét hirdette az egész világnak, hogy Isten nem távoli, hogy a béke lehetséges, hogy az irgalom erősebb a bűnnél”.

Makrickas bíboros hangsúlyozta, hogy a remény nem illúzió, nem menekülés a valóság elől, nem naiv optimizmus, hanem „konkrét erő, amely új utakat nyit”,

a szeretet által megjelölt döntés”, „résztvétel a testté lett Ige életében, amelynek fényét egyetlen éjszaka sem tudja eloltani”.

A remény a befogadásból születik

A jubileumi év tehát nem „egy esemény, egy emlék, amelyet annak lezárásakor megőriznünk kell tudni, hanem egy felhívás, hogy maradjunk figyelmesek a Fiú iránt, mert ha nem hallgatjuk az Igét, a remény kialszik”.

A követendő példa, tette hozzá a bíboros főpap, Szűz Mária, aki „mindenkinek megtanította, hogy a remény az elfogadásból születik: Isten befogadása az életbe, mások befogadása, a jövő félelem nélküli befogadása”. Csak így, azaz

ha beengedjük Istent a szívünkbe, nyithatjuk meg az „igazi” szent kaput, „az irgalom, a megbékélés és a testvériség kapuját”.

A szentév konkrét cselekedetekké alakítása

Végül a Salus Populi Romani Mária-ikonnak, valamint Ferenc pápa és több más pápa földi maradványainak otthont adó bazilikában Makrickas bíboros megkérte a híveket, hogy a jubileum hatalmas pillanatait megújult imádsággá, a szegények iránti konkrét figyelemmel, a családok megbékélésével, a munkában való kreatív elkötelezettséggel és a közösség irgalmas jelenlétével alakítsák át.

Csak így lehet bátorságunk ahhoz, hogy „az evangéliummal a kezünkben és testvéreinkkel a szívünkben” éljünk.

Ima a szegényekért

Az egyetemes könyörgések során különleges szándékokat fogalmaztak meg az Egyházért, hogy mindig hű maradjon az örömhír hirdetésének küldetéséhez; a szent kapun átlépő zarándokokért, hogy megújult reménnyel tanúskodjanak az Úr szeretetéről; az igazságot keresőkért, hogy Istenben megtalálják a sötétséget, a kételyt és a fáradtságot legyőző fényt, az Igét és erőt. Ezután imádkoztak az Egyház közösségért, hogy „újra figyelmet fordítson a szegények szükségleteire”.

A szentmise a hagyományos karácsonyi énekkel, az Astro del ciel (Csendes éj) és a bíboros főpap ünnepélyes áldásával ért véget.

A bazilika szent kapuja

A bazilika szent kapuját Luigi Enzo Mattei szobrász alkotta, II. János Pál pápa áldotta meg 2001. december 8-án. A Santa Maria Magiorre-bazilika szent ajtaját először Ferenc pápa nyitotta meg 2016. január 1-jén, az irgalmasság rendkívüli jubileuma alkalmából.

Az alkotást a torinói lepel ihlette. A kapun Krisztus látható, aki megjelenik Szűz Mária, a Salus Populi Romani (Róma népének megmentője) előtt. A bal felső sarokban az Angyali üdvözlet jelenete látható, a jobb oldalon pedig pünkösd ünnepe.

A bal alsó sarokban az efezusi zsinat képe látható, amely Máriát Isten Anyjának (Theotokos) ismerte el, a jobb oldalon pedig a II. Vatikáni Zsinat, amely őt az Egyház Anyjának nyilvánította.

A többi szent kapu bezárása

A liberiusi bazilika szent kapuja volt az első, amelyet bezártak a római pápai bazilikák sorában. December 27-én, szombat reggel a lateráni bazilika kapuja következik, míg másnap, december 28-án, vasárnap, a Szent Család ünnepén a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika kapuja kerül sorra. A szertartásokat a XIV. Leó pápa megbízásából, előbbi esetben Baldassare Reina bíboros, a római egyházmegye helynöke és utóbbiban, James Michael Harvey a bazilika főpap bíborosa vezetik.

XIV. Leó pápa január 6-án, vízkereszt ünnepén zárja be a Szent Péter-bazilika szent kapuját, mellyel lezárul a jubileumi szent év, melyet Ferenc pápa nyitott meg 2024. december 24-én, karácsony éjszaka.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Kuzmányi István/Magyar Kurír