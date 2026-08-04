Isten minden életkorban odafigyel ránk – Idősek találkozója Szombathelyen

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családbizottsága által szervezett „Melléjük szegődöm” időspasztorációs programon ismerkedtem meg a Szombathelyi Egyházmegye Idősügyi Munkacsoportja tagjával, Marx Gyuláné Erzsivel, akivel már akkor azt terveztük, milyen jó lenne Szent Joachim és Szent Anna napján (nagyszülők és idősek világnapja) a közösségeinknek közös találkozót szervezni. Néhány nap leforgása alatt, már egy online megbeszélésen találtam magam Erzsi szervezésében, ahol munkatársaival, köztük Lipóczki-Török Veronikával, – aki szintén csoporttársam volt a képzésen – egyeztettük a találkozó részleteit.

Lenyűgöző számomra a szombathelyi munkacsoport munkája, ahogyan az időspasztoráció területén mély elhivatottsággal dolgoznak idősebb testvéreinkért. Remélem, tapasztalataikra építve, hamarosan mi is követni tudjuk jó példájukat a győri közösségben. (…)

A napot szentmisével kezdtük, amelyet Kovács Gergő, az ÖrömIdős csoportok lelkivezetője mutatott be a győr-révfalui Szentháromság-templomban. A liturgia végén a nagyszülők és idősek áldásban is részesültek.

Juranovits-Racker Rita, az egyházmegye fenntartásában működő Ezüsthíd Integrált Szociális Intézmény vezetője fogadott bennünket Szombathelyen. (…) A találkozón az intézmény lelkipásztora, Haller László és a Szombathelyi Egyházmegyében szolgáló Szent József Rend három indiai nővére is jelen volt.

A közösen elfogyasztott ebéd már jó alkalmat adott az ismerkedésre, majd ezt követően a gyönyörűen kialakított udvaron folytatódott a program, ahol az intézmény munkatársai olyan foglalkozásokkal készültek, amelyek testi és lelki jólétünket egyaránt szolgálták: vidám torna és rendkívül elgondolkodtató kvízkérdések. Majd a gimnazisták által összeállított imaösvény vezetett bennünket az intézmény Isteni irgalmasság kápolnájába.

Az imaösvényen található idézetek, útravalók olvasása segített bennünket az elmélkedésben, elmélyülésben és ráhangolt a zarándoklatunk záró programjára, a szentségimádásra, melyet Haller László vezetett.

Tanításával azt erősítette meg idősebb testvéreinkben és a résztvevőkben, hogy az időskor egy lehetőség arra, hogy közel kerüljünk a Jóistenhez, hogy ráébredjünk: az Isten a tenyerére rajzolt bennünket, hogy mindig, minden életkorban odafigyel ránk, nem feledkezik meg rólunk. Arra hív bennünket, hogy a hitet, szeretet, emlékeinket adjuk tovább fiataljainknak, hisz az idős testvérek a jövő reményének hordozói, nagy szükség van rájuk és imáikra. Fontos, hogy önmagunkból kilépve odafigyeljünk egymásra, imádságban is hordozzuk egymást és mindig bizalommal forduljunk a Jóisten felé.

Mindez, Ferenc pápa és XIV. Leó pápa üzeneteivel összhangban arra is felhívja a figyelmünket, hogy ne csak egy-egy ilyen kiemelt napon, hanem az év minden napján odafigyeljünk egymásra, szüleinkre, nagyszüleinkre, gyermekeinkre, unokáinkra. A világban tapasztalható, minden generációt érintő nehézségeket így együtt, a Jóistent középpontba helyezve a hála nyelvére tudjuk fordítani, és hitünk szerinti reménnyel tudjuk megélni mindennapjainkat.

(…)

A teljes írás IDE kattintva olvasható.

Szerző: Bakonyiné Pohárnok Eszter

Fotó: Bakonyi Tamara Dóra

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír