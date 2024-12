Isten minket is kegyelemmel teljesnek akar látni – Plébániamegáldás és templombúcsú Hosszúpályiban

A templombúcsún részt vett Sziklai Dávid, Hosszúpályi plébániai kormányzója; Lipták József hajdúszoboszlói esperes-plébános; Iványi László orosházi esperes-plébános; az egyházközség területén szolgáló keresztény felekezetek képviselői; Zara András, a település polgármestere és az egyházközség hívei.

Az ünnepi szentmisén és a plébániamegáldáson közreműködött a derecskei Hangvirág nőikar.

Palánki Ferenc püspök a szentmisén elhangzott elmélkedésében a Szeplőtelen Fogantatás üzenetéről beszélt: Mária fogantatása pillanatától mentes volt az áteredő bűntől, így Ádám és Éva óta először jelent meg bűn nélküli ember a földön. Mária azért tudta befogadni a méhébe a Megváltót, mert sokkal előbb befogadta Istent a szívébe.

Az Egyház gyakran tárja elénk az elhangzott evangéliumi szakaszt, az angyali üdvözlet gyönyörű jelenetét (ld. Lk 1,26–38) a különböző Mária-ünnepeken – mondta a főpásztor. Utalt El Greco Angyali üdvözlet című festményére is, amely adventtől vízkeresztig látogatható a debreceni Déri Múzeumban.

A festő gyönyörűen mutatja be a misztériumot:

ahogyan Máriát fölemelte az isteni kegyelem, úgy akar bennünket is fölemelni Isten az ő világába

– emelte ki a megyéspüspök. – Az ember elveszítette az Istennel való kapcsolatát, élete célját. Nehézségek, problémák, betegségek, háborúk vannak a világban. Az ember keresi a boldogságát, de a legnagyobb probléma az, hogy keresésében kihagyja annak forrását, magát az Istent. Ezért az Isten kezdi el keresni az embert: „Ádám, hol vagy?”, vagyis „Ember hol vagy?” Tudjuk-e, hogy hol vagyunk? Rádöbbenünk-e arra, hogy elszakadtunk az Istentől? Palánki Ferenc püspök Szent Pál apostolt idézte: „Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem...” (Róm 5,20). Máriát az angyal kegyelemmel teljesnek szólítja. Az ember életében elhatalmasodott a bűn, szükségünk van a kegyelem teljességére, arra, hogy a kegyelem a mi életünkben is túláradjon, Isten ránk találjon, mert elszakadtunk tőle.

A főpásztor egy érdekes jelenségre is felhívta a figyelmet szentbeszédében: a liberális gondolkodású Franciaországban havonta két-háromszáz fiatal keresztelkedik meg, mert túlárad a kegyelem. A fiataloknak elegük van abból, hogy csak az e világi dolgokkal foglalkozzanak, és azt mondják, hogy szükségük van az Istenre.

Magyarországon mikor indul el ez a folyamat? Itt is elhatalmasodott a bűn, amely nem csupán egy rossz cselekedet, hanem Isten nélküli élet. Ebből fakadnak a rossz tettek – fogalmazott a megyéspüspök.

„Máriával az Isten megtalálta az embert. Előkészítette, mert úgy határozott, hogy kegyelmét kétféleképpen osztja ki:

a keresztség révén a megváltás kegyelmét adja nekünk, hogy fölemeljen bennünket, elesett embereket, Máriát pedig a megváltás kegyelme elővételezéseként nem engedte elesni.

Mi, akik elesett emberek vagyunk, az áteredő bűn terhét hordozzuk. Megszabadultunk ettől a keresztségben, de újra meg újra »értelmünk elhomályosult, és akaratunk rosszra hajló lett« (Aquinói Szent Tamás), és ezért szükségünk van arra, hogy Isten ránk találjon” – fogalmazott Palánki Ferenc püspök.

Mária, amikor megszólítja őt az angyal, tulajdonképpen az Istennel találkozik. Isten kegyelemmel teljesnek látja Máriát: „Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!” Mária a legtisztább ember a földön, mégis biztatást kap az angyaltól: „Ne félj, Mária!” Még neki is szüksége van az Istentől jövő biztatásra. Nekünk is meg kell hallanunk, hogy

Isten bennünket is kegyelemmel teljesnek akar látni, és biztat, hogy ne féljünk.

„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Mária arra mondja ki az igent, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, még az sem, hogy ő legyen az Isten Fiának anyja.

Mária finom szelídsége az említett képen is megjelenik, de tulajdonképpen az Isten szelídsége, jósága, szeretete mutatkozik meg. „Kérjük a Szűzanyát, esdje ki számunkra a kegyelmet, hogy meghalljuk Isten üzenetét, hogy a mi életünket is sikeres üdvös életté formálhassa. Isten azt akarja, hogy a mi életünkben is túláradjon a kegyelem, hogy kegyelemmel teljesek, vagyis szentek legyünk. Kisebbet nem érdemes kérni, nagyobbat pedig nem is kaphatunk” – zárta elmélkedését a főpásztor.

A plébánia átadását követően Derecske után Hosszúpályi lesz a térség plébániaközpontja. Korábban mindkét település önálló plébániaként működött, jelenleg a két területet együttesen látja el Sziklai Dávid plébániai kormányzó.

A központ áthelyezése Hosszúpályiba területileg is indokolt, amely a több mint húsz települést magában foglaló térség középpontjában helyezkedik el. Ezen a területen mintegy 1700 római katolikus hívő él. Jelenleg 5 helyen vannak római katolikus szertartások vasárnaponként: Hosszúpályiban, Derecskén, Létavértesen, első vasárnaponként Monostorpályiban, kéthetente szombaton pedig előesti szentmise Konyáron.

Az épületen teljes külső és belső felújítási munkálatokat végeztek. A felújítás a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye támogatásával valósult meg.

A plébánia egyben lelkiségi központ is. A több mint 40 négyzetméteres közösségi tér a téli időszakban kápolnaként, valamint bibliaórák, hittanórák helyszíneként is funkcionál majd.

Az egyházmegye további felújításokat tervez az egyházközségben, a monostorpályi kápolna, illetve az ott lévő két szolgálati lakás felújítása következik.

Sziklai Dávid fontosnak tartotta megemlíteni, hogy szeretné, ha a külső munkálatokkal párhuzamosan az egyházközség is megújulna. A plébániához tartozó települések közösségeinek tagjai egy szívvel szolgálják a plébániát, egymás templomaiban is otthon érzik magukat. A megújulást segíti az egyházközség két akolitusjelöltje is, akik hamarosan lelkipásztori munkatársként szolgálnak majd a közösségben, ahol a fiatalok is központi szerepet töltenek be; kirándulásokon, lelkigyakorlatokon vesznek részt, de szem előtt tartják az egyházmegyei programokat is.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír