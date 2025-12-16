Isten nem idegen, egy lett közülünk – Megújult az egerbaktai templom

Ez a megújított templom azt üzeni számunkra, hogy

szükségünk van nekünk is időről-időre arra, hogy életünket megtisztítsuk, bensőnket megújítsuk.

A szentgyónás, a szentáldozás és a többi szentségek vétele lehetőséget adnak ehhez – mondta beszédében a főpásztor.

Örömünnep ez a mai nap, mert közel van már, amikor érkezik az Úr, aki azért jön, hogy örömmel töltse el a szívünket – tette hozzá az érsek. Isten elküldte szent Fiát azért, hogy általa visszaszerezzük eredeti méltóságunkat. „Sőt még sokkal többet adott nekünk Jézus Krisztusban: őbenne velünk az Isten, és ez az igazi öröm számunkra, hogy az Isten velünk van, és magához emel bennünket.

Nem távoli már, nem idegen. Egy lett közülünk. Ez az, ami igazából örömmel tölt el bennünket.

Ezért a várakozásunk, amely évről évre visszatér, valójában nem meglepetés... Tudjuk, hogy karácsonykor azt ünnepeljük, hogy velünk van az Úr, hogy Emmánuel, de szükségünk van évről évre arra, hogy újra átéljük ezt az örömöt. Hogy újra átéljük az Isten Fia születésének az örömét, hogy begyakoroljuk, hogy életünkbe mindig egyre mélyebb, egyre maradandóbb nyomot hagyjon.”

A főpásztor a bérmálandók felé fordulva hangsúlyozta, megkapják a Lélek adományait, amelyek segítségével felnőtt keresztények tudnak lenni. Imádságban, szeretetben, reményben szolgálnak majd a családban, a baráti közösségben, figyelnek a felebarátra, a másik emberre, akiket az Úristen azért adott melléjük, hogy szeressék őket, hogy ezáltal teljesebb életet élhessenek.

A bérmálás szentsége egy olyan pecsét, amellyel Isten azt jelzi: te az enyém vagy – fogalmazott Ternyák Csaba érsek, majd a szentbeszédet követően kiszolgáltatta a szentséget a fiataloknak.

Szöveg és fotó: Federics Róbert/Szent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír