Isten rábízta a legnagyobb kincseit – Szent József ünnepe Szatmárnémetiben

Az ünnepet megelőzően a hívek kilenc szerdán át az Urunk mennybemenetele székesegyházban tartott szentmisével és elmélkedéssel készültek, hogy méltó módon ünnepeljék az Egyház és a családok védőszentjét, Szent Jószefet.

Március 19-én, a búcsúi szentmise elején Schönberger Jenő püspök köszöntötte a jelenlévőket – külön is a Józsefeket.

Bevezetőjében a főpásztor Szent Józsefet mint a családok oltalmazóját állította a hívek elé, hangsúlyozva a belé vetett bizalom jelentőségét.

Aki életét Szent József közbenjárására bízza, biztos és gondviselő kezekre hagyatkozik – hangsúlyozta a szatmári megyéspüspök.

Szent József az a személy, akire maga Isten is rábízta a legnagyobb kincseit – egyszülött Fiát és a Boldogságos Szűz Máriát –, és ez a bizalom ma is arra hív bennünket, hogy életünket rá merjük bízni, kérve oltalmát és közbenjárását.

Az ünnepi szentmisén Jakab Norbert plébános mondott homíliát. Szent Józsefről mint a hűséges döntés és az érett szeretet példájáról beszélt. Egy szemléletes és humoros példával indítva rámutatott: az ember hajlamos életének fontos kapcsolatait „cserélhetőnek” tekinteni, miközben Szent József nem a könnyebb utat választotta, hanem hűségesen elfogadta Máriát és az élet kihívásait.

Sokszor azért romlanak meg kapcsolataink, mert nem a másik személy egészét fogadjuk el, hanem csupán bizonyos tulajdonságait keressük benne.

Az érett szeretet ezzel szemben azt jelenti, hogy valaki képes egy ember mellett dönteni, hiányosságaival együtt is. Szent József ebben példaként áll előttünk: elfogadta a nehézségeket, lemondott saját elképzeléseiről, és felelősséget vállalt Máriáért és a gyermek Jézusért

– fejtette ki szentbeszédében Jakab Norbert atya. – Szent József döntése nem menekülés volt, hanem elköteleződés. Életével a kitartó és gondoskodó szeretet hiteles példáját adja.

Isten gondviselésében minden a helyére kerül, és az igazi hivatás nem cserélhető, hanem azt hűséggel kell teljesíteni. Ezt tapasztalta meg Szent József és ebben ad számunkra ma is követendő példát – hangsúlyozta homíliájában a szentmise szónoka.

A szentmise végén Seffer Dániel plébános köszönetet mondott Jakab Norbert plébánosnak a kilenced és a búcsú szentbeszédeinek megtartásáért, Schönberger Jenő püspöknek pedig azért, hogy a kilenced során és az ünnepi búcsún bemutatta a szentmiséket. Háláját fejezte ki a jelen lévő papoknak és híveknek is az együtt ünneplésért, és miként a főpásztor, ő is külön köszöntötte a Józsefeket.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

