Isten rajtunk keresztül cselekszik – Palánki Ferenc hirdetett igét a debreceni baptista imaházban

Palánki Ferenc igehirdetésének középpontjában Jézus felszólítása állt: „Legyetek tökéletesek!” A püspök hangsúlyozta, hogy ez az evangéliumi kérés nem emberfeletti teljesítményre hív, hanem arra, hogy életünket egyre inkább a szeretet formálja.

A tökéletesség bibliai értelemben azt jelenti: felnőni Isten országához, éretté válni a hitben, és dönteni a szeretet mellett akkor is, amikor ez nehéz – akár az ellenség szeretetében is.

Rámutatott: mindez önerőből nem valósítható meg. A keresztény ember hivatása nem az, hogy saját erejéből „csodát tegyen”, hanem hogy rendelkezésre álljon Isten számára, aki rajtunk keresztül cselekszik. A kánai menyegző példáját idézve a megyéspüspök kiemelte: a szolgák megtették a maguk részét, a csodát azonban Jézus vitte végbe. A hívő ember jutalma sokszor nem látványos siker, hanem az a csendes bizonyosság, hogy Isten munkatársává válhatott.

Az igehirdetés végén Palánki Ferenc arra buzdított, hogy a jóság hordozóivá váljanak.

Az érett, irgalmas, megbocsátásra kész élet tanúságtétele teszi hitelessé az evangéliumot a világban.

Amikor Isten szeretete rajtunk keresztül válik láthatóvá, akkor – sokszor észrevétlenül – már itt, a földön is részesévé válhatunk Isten országának.

Az imádságot Kállai Imre református lelkész vezette.

A főpásztor elmélkedése meghallgatható EZEN A LINKEN.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

