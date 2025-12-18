Isten soha nem parancsol gyűlöletet! – Magyar delegáció a vallási vezetők jordániai találkozóján

II. Abdullah király 2015-ben kezdeményezte az Aqaba Process elnevezésű nemzetközi összefogást, amelynek célja a terrorizmus és az erőszakcselekmények elleni közös fellépés. A jordán király e találkozósorozat új szakaszaként vallási vezetőket hívott meg a Szentföldről és a balkáni régióból, hogy hitük és vallásuk tekintélyével kiáltsanak a békéért. Az ünnepélyes eseményre a Jordánon túli Betániában került sor, ahol a keresztény hagyomány az 5. század óta Jézus megkeresztelkedésére emlékezik.

A találkozót II. Abdullah jordán király, valamint Edi Rama, Albánia miniszterelnöke vezette, illetve részt vett rajta Al-Ghazi bin Muhammad herceg, a jordán király vallási és kulturális főtanácsadója. Jelen volt III. Teofilosz jeruzsálemi görög ortodox pátriárka, Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, X. János, Antiochia és a Kelet szír ortodox pátriárkája, velük együtt pedig mintegy negyven katolikus és ortodox érsek és püspök, illetve muszlim főmufti.

A bibliai hagyomány Illés elragadtatását, Keresztelő János fellépését, majd Jézus keresztségét is a találkozó helyszínéhez, ehhez a környékhez kapcsolja – emelte ki Al-Ghazi herceg.

Az alámerülés és a felemeltetés e különös egységéből mi is erőt meríthetünk, hogy teljes odaadással fáradozzunk egymás megértésén, és olyan folyamatokat indítsunk el, amelyek mérséklik a konfliktusokat.

III. Teofilosz pátriárka a bizalom jelentőségéről beszélt, amely a háborús helyzetben különösen is megcsappant. Az ábrahámi vallásoknak – emelte ki – együtt kell fellépniük a sötétség erőivel szemben, egymás tiszteletét hangsúlyozva.

A Szentföldön nem években, hanem évszázadokban mérik az időt, de az összefogásra azonnal szükség van.

Pierbattista Pizzaballa bíboros is a szentföldi béke érdekében szólalt fel. Mint elmondta, ez a föld immár hosszú idő óta újra meg újra a pusztulás képeit mutatja, mégpedig nemcsak fizikailag, hanem az emberi kapcsolatok, a családok mindennapi élete és a nagy kulturális egységek és lehetőségek terén is. Nem lehet – hangsúlyozta –, hogy az események narratíváját a szélsőségesekre bízzuk.

Meg kell értenünk a valódi eseményeket, mégpedig azért, hogy valamiképpen gyógyíthatók legyenek a Szentföldet érintő különösen mély sebek, ez pedig rendkívüli kihívás.

A testvéri megértés légkörében tanúságtételek hangzottak el arról a sikeres együttműködésről, amely Albánia vallási közösségeit jellemzi, valamint azokról a még mindig fájdalmas kérdésekről, amelyek a délszláv háború után a térség vallási közösségeiben jelen vannak.

Különösen megindító volt Mustafa Cerić nyugalmazott bosznia-hercegovinai főmufti helyzetértékelése, aki az egymással való kiengesztelődés szükségessége mellett azt hangsúlyozta: a vallási közösségek ma olyan átfogó változásban vannak, amely mélységét, komplexitását és gyorsaságát tekintve is egyedülálló. A hívek nagy része veszélyes szellemi és lelki szegénységben él: bár vannak információi, nem érti az eseményeket. A háború megfosztott az illúzióktól, de feltárta a leglényegesebb szükségleteinket is – vélekedett. Majd kiemelte:

Isten soha nem parancsol gyűlöletet! A legnagyobb kihívás a jelenben az, hogy nagy odaadással újraépítsük az egymás iránti bizalmat.

A találkozó résztvevői örömmel fogadták Erdő Péter bíboros nyilatkozatát, amely a vallási hagyományok kulturális jelentőségéről, a kölcsönös kiengesztelődés értékéről, a vallásoknak az európai jövőt is meghatározó jelentőségéről szólt.

Szöveg és fotó: Martos Levente Balázs püspök

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír