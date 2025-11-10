Isten szavát olvassák fel a közösség előtt – Lektorokat avatott az egri érsek

Az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára november 6–8. között rendeztek konferenciát a hevesi megyeszékhelyen. (Az eseményről ITT , illetve ITT olvashatnak bővebben.)

„Az Úr adjon önöknek lelkesedést, kreativitást, bátorságot és nagy-nagy reményt a szívükbe, azért, hogy az evangélium üzenetével a fiataloknak ne csak az értelmét, hanem a szívét is meg tudják szólítani” – fogalmazott a záró szentmise elején Ternyák Csaba, majd azokat a férfiakat és nőket is köszöntötte, akiket alapos teológiai és lelki felkészítés után a szentmisében ünnepélyes keretek között lektorokká avat.

Homíliájában Ternyák Csaba a hitoktatókhoz és a lektorrá avatásra készülőkhöz is szólt. Kiemelte: a Szentírás áll ma a figyelmünk középpontjában. „Egyedül Istennek áll hatalmában az, hogy megerősítsen valamennyiünket az Ő szolgálatában. Szüksége van erre a családoknak, az édesapáknak, édesanyáknak. Szükségük van erre a gyerekeknek, a diákoknak, a hitoktatóknak, a felavatásra készülő lektoroknak, valamint a papoknak és nekem magamnak is szükségem van erre az Istentől jövő megerősítésre” – hangsúlyozta. Hozzátette: a lektorok Isten szavát olvassák fel a közösség előtt. A hitoktatók számára is a Biblia az az alap, amelyen keresztül megismertetik a gyermekekkel Jézus életét, Jézus tanítását, az Egyház életét, és a Biblián keresztül vezetik be őket az Egyház életébe és az Isten országáról szóló üzenet megértésébe.

Ezután a főpásztor minden hívőt buzdított a Biblia mélyebb megismerésére és szeretetére, hiszen a Szentírás Isten élő szava számunkra. A Zsoltárok könyve alkotja a papi zsolozsmának, a mindennapi papi imádságnak a gerincét, és ez állt Jézus imádságainak a középpontjában is. Ez volt valójában Jézus imakönyve. Olyannyira, hogy a kereszten is egy zsoltárt imádkozott.

Az érsek a lektorokat, akik a liturgiában kapják megbízatásukat, „Isten igéje hírnökeinek nevezte. Ők az Egyházban, az Egyházért szolgálnak, feladatukat mindig a helyi lelkipásztorral teljes egységben és az ő irányítása alatt kell hogy végezzék.

Nem akármilyen szavakat ejtenek ki szájukon a felolvasók, hanem Isten szavát olvassák fel az Egyház szent cselekményeire összegyűlt híveknek.

Nagy reménységgel tekintek a szolgálatukra” – mondta Ternyák Csaba.

A Biblia a Szentlélek és a szentírók együttműködésének az eredménye. Az Egyház zsinaton választotta ki azokat a könyveket, amelyekben saját hitét felismerte, ezek lettek a Szentírás könyvei. Egyszer s mindenkorra deklarálták, kodifikálták, hogy ezek a Biblia könyvei, ezekben ismerni fel a Katolikus Egyház hiteles tanítását. „Különvált testvéreink is ugyanezt a Bibliát használják. Ők is ebben ismerik fel hitük alapját. Ezért olyan fontos számunkra, hogy tudjuk: a Szentírás és a szent hagyomány különleges kapcsolatban állnak egymással. Előbb volt a szent hagyomány, és abból virágzott ki a Biblia” – tanított a főpásztor.

Az érsek arra buzdította a lektorokat, hogy mindig elmélkedjék át, amit felolvasnak, hogy annak boldogító és éltető szellemét ők maguk is napról napra egyre jobban elsajátítsák és megvalósítsák saját életükben is. Arra kérte őket, szolgálatuk előtt készüljenek fel a sekrestyében, olvassák át a felolvasandó szakaszt, hogy méltó módon, szépen artikulálva tudják közvetíteni azt, úgy, hogy mindenki számára könnyűvé tegyék a meghallását, megértését és a szívükbe való befogadását.

A szentbeszéd végén Ternyák Csaba köszönetet mondott Dolhai Lajosnak, az Egri Hittudományi Főiskola rektorának, valamint az oktatóknak, hogy a lektorrá avatásra érkezőket felkészítették szolgálatukra. A főpásztor végül kérte az Urat, hogy gyarapítsa tovább a szolgálattevők, valamint a papi és szerzetesi hivatások számát.

Szöveg: Domán Vivien

Fotó: Balogh Ferenc

Forrás: Egri Főegyházmegye

