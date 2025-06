Isten a világhálón – Nagysikerű szakmai napot szervezett a Görögkatolikus Metropólia Nyíregyházán

A két szervezet hetedik alkalommal tartott hasonló témában interaktív szakmai napot az országban, melyre Nyíregyházán kívül többek között Nagykállóból, Székesfehérvárról, Máriapócsról, Szolnokról, Debrecenből, Budapestről, Mátészalkáról, Hajdúdorogról és Tolcsváról is érkeztek újságírók, sajtóapostolok, gimnazisták, főiskolai hallgatók, oktatók, tanárok, papok, oktatási-, köznevelési- és gyermekvédelmi intézmények vezetői, képviselői.

A szakmai nap témája a mai világban megkerülhetetlen tényezővé vált online média és mesterséges intelligencia témái köré épült. Neves előadók, szakértők és egyházi kommunikációs szakemberek osztották meg tapasztalataikat, gondolataikat a témában, valamint lehetőség nyílt a közös párbeszédre és kapcsolatépítésre is.

Az előadók között volt Szikora József, a MAKÚSZ elnöke; Galambos István, az NMHH kutatási igazgatóhelyettese; Gianone Péter, a Magyar Rádió volt hírszerkesztője, az MTI volt főszerkesztő-helyettese; Bodolay-Papp Zsófia, az NMHH szakértője, volt televíziós műsorszerkesztő; Dorgay Zsófia, az MTVA Vallásügyi Főszerkesztőségének munkatársa; Martí Zoltán, a 777blog főszerkesztője, az MTVA Online Igazgatóság igazgatója; Toót-Holló Tamás, a Mediaworks innovációs és termékfejlesztési vállalat főmunkatársa, az MTI és a Magyar Nemzet korábbi főszerkesztője; Kenyeres Attila, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Andragógiai és Közművelődési Tanszék adjunktusa.

A kerekasztal-beszélgetések résztvevői között volt görögkatolikus részről Kondás Kristóf, az MTVA Online Igazgatóság multimédiás irodavezetője és Zadubenszki Norbert, a Görögkatolikus Sajtó- és Médiaközpont munkatársa.

Seszták István, a Görögkatolikus Metropólia hivatalvezetője köszöntőjében hangsúlyozta, hogy

a média világában is az igazság szolgálatára kell törekednünk, és a Szentlélekre hagyatkoznunk.

Rámutatott, hogy napjainkban a kommunikáció szerepe és felelőssége különösen is megnőtt, ezért minden egyházi és világi megszólalónak kötelessége az igazságot közvetíteni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Jézus főpapi imájában megígérte a Szentlélek eljövetelét, aki elvezet bennünket a teljes igazságra – ez a hívő média küldetése is.

Szikora József, a MAKÚSZ elnöke evangéliumi gondolatokkal világította meg a média feladatát: „Ti adjatok nekik enni” – idézte Jézus szavait.

A keresztény média célja, hogy szellemi és lelki táplálékot adjon az embereknek, hitelesen képviselve a közjót és választ adva a kor kihívásaira.

Kiemelte: a mai szekularizált világban különösen is fontos, hogy a keresztény hang ne szoruljon be a sekrestyébe, hanem bátran jelen legyen a társadalmi nyilvánosságban is.

Galambos István, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság képviseletében üdvözölte a sorozat folytatását, és kiemelte: ezek a találkozók nem pusztán képzések, hanem párbeszédre hívó alkalmak. Mint teológiát végzett szakember hangsúlyozta, hogy a keresztény ember számára az igazság világos, ám annak kommunikációs formája – „mit jelent ma a háztetőkről hirdetni” – közös gondolkodást kíván.

Gianone Péter kommunikációs szakértő előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a krízishelyzetek – legyen szó családról, cégről vagy akár egyházi közösségekről – elkerülhetetlenek. A kérdés nem az, hogy lesz-e válság, hanem az, hogyan reagálunk rá a kommunikációban. Kiemelte, hogy a krízisben mutatott kommunikációs magatartás döntően befolyásolja, miként tekintenek az adott szervezetre: magatehetetlen elszenvedőként, határozott irányítóként vagy épp teljesen hallgatagként.

A médiazajban – ahol mindenki próbál figyelmet generálni, gyakran szenzációhajhász módon – az egyházaknak is meg kell találniuk a helyüket.

A személyes, hiteles jelenlét továbbra is elsődleges, de nem hagyható figyelmen kívül a digitális tér sem, hiszen a csendes jelenlét gyakran láthatatlanságot eredményez.

A szakértő példákkal illusztrálta, hogyan működik a modern médiavilág, és miért fontos, hogy az Egyház is tudatosan, értékalapúan kommunikáljon ebben a környezetben.

Az Egyháznak nem kell tehát minden támadásra reagálnia, de a csend nem mindig erény – gyakran éppen a megszólalás hitelessége tud bizalmat ébreszteni. Egy jól időzített, nyílt kommunikáció akár a botrányt is megelőzheti. Az Egyház üzenete akkor tud hatni, ha eljut azokhoz is, akik nem a saját köreinkből valók. Ezért fontos, hogy még nehéz helyzetekben is jelen legyünk a médiában – akár alternatív módon, például más médiumokon keresztül saját narratívát építve.

A hiteles és felelős kríziskommunikáció alapja nem a beszéd, hanem a probléma valós megoldása.

A hitelességhez elengedhetetlen, hogy a hibákat beismerjük, őszintén kommunikáljunk és szükség esetén bocsánatot kérjünk. Az igazmondás nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem praktikus is: az igazság előbb-utóbb úgyis kiderül.

A kommunikáció célja nem a média meggyőzése, hanem a társadalom azon többségének – a bizonytalanoknak – elérése, akik nyitott szívvel figyelnek az Egyház üzenetére. Őket lehet és kell megerősíteni abban, hogy az Egyház felelős, átlátható módon kezeli a nehézségeket. Fontos, hogy a krízishelyzetekre előre felkészüljünk: tervekkel, üzenetekkel, őszinte és egyszerű megszólalásokkal. A legjobb stratégia, ha az Egyház saját maga áll elő a nehéz ügyekkel, nem megvárva, míg a sajtó hozza nyilvánosságra. A gyors, nyílt és együttérző kommunikáció csökkenti a reputációs veszteségeket.

A szakmai napról készült beszámoló teljes terjedelemben ITT olvasható.

Szöveg: Király András/Görögkatolikus Metropólia

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír