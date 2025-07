Istenbe vetett reménységgel előre – Tokajból indult a 22+ szentévi zarándoklat

Az idei zarándoklat mottója szintén a remény szentévéhez kapcsolódik „Remélek az Úrban, benne remél lelkem” (Zsolt 130,5).

A püspök a zsoltár szavaira építve osztotta meg gondolatait: „Remélek az Úrban, benne remél lelkem” – ez az úton levők lelkületének is az alapja: nem egyedül, hanem az Istenbe vetett bizalommal haladunk előre. Isten a mi reménységünk lényege.

Később Szent Pál reményről megfogalmazott szavait idézte a püspök: dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. (vö. Róm 5,2–4). A keresztény reménység alapja pedig Jézus Krisztus föltámadása. Az elkövetkezendő két nap alatt a reménység szintjén igazán gazdagodunk és gyarapodunk, tette hozzá. Beszédében kiemelte, hogy a zarándoklat nem csupán testet próbáló út, hanem belső, lelki utazás is. Bátorította a résztvevőket, hogy ne csupán a célra, hanem az úton szerzett tapasztalatokra és találkozásokra is figyeljenek. „Az út során önmagunkkal és Istennel is találkozhatunk – ha van szemünk meglátni, és szívünk befogadni.”

Beszéde zárásában hangsúlyozta a közösség erejét és az egymás iránti figyelem fontosságát: „Zarándoktársaink nemcsak útitársak, hanem tükrök is számunkra. Az együtt haladás segít minket abban, hogy növekedjünk hitben és szeretetben.”

A vecsernye után a zarándokok Fedor Péter atya vezetésével bemelegítettek a másnapi hosszú útra. Tokaj túlsó végére gyalogoltak el, a kereskedelmi és idegenforgalmi szakiskola kollégiumában volt az éjjeli szállás, ahol az estét egy ismerkedő program zárta, amely segítette a közösségformálást.

Július 18-án kora este érkeztek Nyíregyházára a fiatalok. Az este vendége Afréka, Fodor Réka doktornő volt, aki egyenesen az afrikai missziójáról érkezett. Nem csak a zarándokokat várták a nyíregyházi székesegyházba az esti tanúságtételre.

A zarándoklat zárása július 20-án lesz Máriapócson, ahol a fiatalok csatlakoznak az Illés napi búcsúhoz.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Szöveg: Varga-Juhász Bernadett

Fotó: Varga-Juhász Bernadett, Farkas Friderika

Magyar Kurír