Katolikus istentiszteleteink egyik gyakran énekelt darabja (ÉE 163) az Eucharisztia ünneplésekor közöttünk jelen lévő Krisztust dicséri. Szapphói strófákból építkező szövegét egy késő középkori eredetű, a 15. században lejegyzett himnuszdallam egyszerűsített formájában énekeljük. A gregorián első módus sajátosságait magán viselő dór dallamvezetés misztikus ünnepélyességet és ünnepélyes megérintettséget sugároz.

Szövege már 17. századi énekeskönyvekben (Kájoni Kancionále, Cantus Catholici) feltűnik. A záró versszak kivételével minden egységét az „Itt jelen vagyon” megállapítás vezeti be, és „a Jézus Krisztus” tömör hitvallása zárja. Ez az ismétlődés és a felsorolások alkalmazása csak megerősíti az ének meditatív jellegét.

Műfaját tekintve hitvallásos ének ez, ami biblikus képeket használva fejezi az Egyház hitét az Oltáriszentségben.

Ki az, aki jelen van közöttünk? Jézus Krisztus, aki Istennek Fia, az értünk feláldozott húsvéti Bárány, aki feltámadásában mégis erős, igaz Istennek bizonyult.

Az első versszaknak ez a megfogalmazása a Triszágion szavaira emlékeztet: „Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan.”

A második versszak istennevei a szentháromságos Isten jelenlétét taglalják, aki Teremtőnk, Közbenjárónk és Vigasztalónk. A harmadik a János-evangélium én-mondásai szerint beszél Jézusról, aki Út, Igazság, Élet, mennyei Fölség és fényes Világosság. A negyedik a megváltást bontja ki: Jézus a mi váltságunk Napja, bűnünk megrontója, a szeretet lángja. A hatodik, záró versszak eszkatologikus távlatot adva kéri, hogy országában meglássuk őt és az Atyát.

Pázmány Péter Magyari István sárvári evangélikus prédikátornak írt gondolatai szerint „Az OLTÁRI SZENTSÉGBE mí szinte úgy imádgyuk Christus Urunkat, mint ha látható ábrázatba előttünk vólna. (…) Úgy hogy miképpen a' ki Christus Urunkat ez földön jártába imádgya vala, nem pusztán az ő látható öltözetit és ábrázattyát, avagy accidensit imádgya vala, hanem őmagát az mi Urunkat: azonképpen mí is nem az kenyér és bor szinét, hanem a' mint az Tridentumbéli gyöleközet mondgya, Christum in Eucharistia, imádgyuk.”

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír