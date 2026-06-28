„Járjatok elöl a szeretetben!” – Pap- és diakónusszentelést ünnepeltek Kaposváron

A szentmisén a főpásztor köszöntötte a megjelenteket, a paptestvéreket, papnövendékeket, a szentelendőket és családtagjaikat, a közösségek tagjait, a mozgás- és látássérült testvéreket, valamint a jubiláló lelkipásztorokat

Az evangélium szavai után Somos László általános helynök szólította a szentelendőket, majd tanúsította, hogy méltók a szolgálatra.

„Szeretném, ha munkatársaim lennétek egy szinodális Egyház építésében. Szeretném, ha vonzóvá tennétek Egyházunkat, Krisztus Egyházát mások számára – szólt a szentelendőkhöz a főpásztor prédikációjában.

Nagyon sokan vannak ma, akiknek az Egyház nem örömhír, hanem rémhír, és eszerint gondolkodnak, s beszélnek róla. Nemcsak a jelen lévő papság, hanem minden megkeresztelt katolikus felelőssége, hogy ez megváltozzon – fogalmazott a megyéspüspök szentbeszédében, majd hangsúlyozta: fontos, hogy az Egyház neve újra az örömhírrel fonódjon össze.

Szeretném, ha munkatársaim lennétek egy olyan Egyház építésében, amely Krisztushoz vonzza az embereket. Hálát adok Istennek a hivatásotokért, és azért, hogy elfogadtátok és igent mondtatok rá. Hálát adok Istennek azért is, hogy együtt járhatjuk ezt az utat.

Szeretném, ha közösségi Egyházat építenétek, velem együtt. Szeretetközösségeket kell létrehoznunk, amelyekről felismerhető, hogy keresztények vagyunk. Hiszen az igében ezt olvashatjuk: »Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt«. Járjatok elöl ebben a szeretetben!

Adjatok példát a rátok bízottaknak, hogy vonzó legyen Krisztus Egyháza ott, ahol teljesítitek a szolgálatotokat.”

A gonosz nem akarja, hogy vonzó legyen az Egyház, s azt sem, hogy szeretetközösségek alakuljanak. Mindent megtesz azért, hogy fenntartsa a megosztottságot elsősorban a szívünkben. Aki megtűri a szívében a megosztottságot embertársai iránt, az együttműködik a gonosszal. Aki megtűri a szívében az előítéletet és az ítélkezést, az segíti a gonoszt.

„Építsétek az egységet! Jézus azt imádkozta a végrendeletében, hogy: »legyenek mindnyájan egy«. Ahogyan Jézus egy az Atyával, úgy legyenek egyek azok is, akik követik Krisztust.

Legyetek az egység tanúi egy olyan társadalomban, amelyik megosztott! Legyetek békességteremtők egy olyan társadalomban, amelyik békétlenséget gerjeszt! Legyetek munkatársaim egy vonzó, közösségi és egységben élő Egyház számára”

– buzdított a főpásztor prédikációjában.

A szentbeszédet követően a szerpapjelölt nyilatkozott a nép és a megyéspüspök előtt szándéka tisztaságáról, valamint arról, hogy szolgálatát a papi rend segítésére és a keresztény nép javára alázatos szeretettel gyakorolja, magát egészen Krisztusnak szentelve.

Ezután az áldozópapságra készülő jelölt nyilatkozott szándékáról, majd a szentelendők annak jeléül, hogy teljes egészében meghalnak a világnak és Istennek akarnak élni, arcra borultak az oltár előtt, mialatt a hívek és a papság a Mindenszentek litániáját imádkozta értük.

Ezt követően a megyéspüspök imája és kézrátétele által átadta a szer- és áldozópapi hatalmat.

A beöltözést és krizmával való megkenést követően az újmisés áldozópap a főpásztorral és az egyházmegye papságával együtt mutatta be a szentmisét, melynek végén a jubiláns papokat emléklappal és emlékplakettel köszöntötte a főpásztor.

Idén aranymiséjét – áldozópappá szentelésének ötvenedik évfordulóját – ünnepelte Galbavy Jenő József SJP Prior, Kovács Jenő nyugalmazott balatonlellei, valamint Portik József nyugalmazott hetesi plébános.

Ezüstmiséjét – huszonöt évnyi áldozópapi szolgálatát – ünnepelte Borza Miklós balatonszemesi, Kiss Zsolt balatonkeresztúri, Neumajer Zoltán fonyódi, Neumüller Miklós toponári és Rajkai István kaposvári plébános.

A szentmise az újmisés áldással ért véget, melyben Vida Attila áldozópap a megyéspüspököt részesítette először.

Vida Attila a kaposfői Szent Vendel Plébánián kezdi meg kápláni szolgálatát, Szantner Tamás a siófoki Sarlós Boldogasszony Plébánián tölti majd diakónusi gyakorlatát.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír