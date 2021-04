Járványügyi intézkedés – Ingyenesen letölthető az áprilisi Adoremus liturgikus kiadvány

Kedves Olvasóink! Kedves Barátaink!

Az operatív törzs tájékoztatása alapján járványügyi szempontból továbbra is nehéz hetek állnak előttünk. A járvány terjedésének megfékezése érdekében több egyházmegye területén a nyilvános liturgiák templomainkban szünetelnek (az aktuális egyházi járványügyi rendelkezéseket IDE klikkelve érhetik el).

Az egy éve tartó pandémia idején különösen is szembesülnünk kell azzal, mennyire törékeny az ember és egész teremtett világunk. Minden embernek, így a keresztényeknek is kötelességük a saját és embertársaik egészségének védelme. Állami és egyházi vezetők is erre figyelmeztetnek. Legyünk tehát valóban figyelmesek egymás iránt, segítsük az arra rászoruló embertársainkat.

A szerkesztőség is szeretne olvasóinknak, barátainknak a pandémia ezen nehéz heteiben is segíteni, ezért a mai naptól Adoremus kiadványunk áprilisi számát ingyenesen elérhetővé és letölthetővé tesszük az Új Ember honlapján. Reméljük, ezzel könnyebbé válik mindenkinek, hogy egyénileg és családilag – akár otthonában – még áhítatosabb lélekkel tudjon bekapcsolódni az Egyház liturgiájába, imájába, továbbá az online miseközvetítésekbe nagyhéten és a húsvéti időben.

Ezzel párhuzamosan továbbra is kiadjuk és terjesztjük nyomtatott formában az Adoremust, azaz a rendelkezés nem szünteti meg az eddigi előfizetéseket, terjesztési módokat. Köszönjük vásárlóink és előfizetőink hűségét, megértését.

Sok erőt és áldást kívánunk az előttünk álló nehéz időre!

Budapest, 2021. április 1.

Kuzmányi István

igazgató-főszerkesztő,

az Adoremus liturgikus kiadvány felelős kiadója

Magyar Kurír